Трубы для канализации: есть ли лучший материал?

Трубы – неотъемлемая составляющая канализационной системы, главный пропускной элемент, от выбора и качества которого, наряду с фитингами, будет зависеть и срок службы канализации, и ее эксплуатационные показатели

Выбор материала труб диктуется несколькими факторами. Во-первых, тем, где будет смонтирована система, ведь для домашней канализации внутри гипсокартонного короба и для аналогичной системы магистрального уровня под автомобильной дорогой выдвигаются кардинально разные требования. Во-вторых, условиями, в которых будет использоваться труба с учетом негативных факторов окружающей среды и жидкости внутри труб. В-третьих, простотой монтажа и весом.

Вне зависимости от материала, канализационная труба должна быть долговечной, с гладкой внутренней поверхностью, прочной, не поддающейся коррозии и воздействию разных температур.

Наиболее популярными вариантами сырья для труб можно считать чугун, керамику, асбест, бетон. Для бытовых канализаций сейчас чаще выбирают пластик, полипропилен, ПВХ, стеклопластик и аналогичные материалы.

Керамика

Специально обработанная и покрытая глазурью керамика – это почти вечный и крайне износоустойчивый материал. Однако он довольно хрупкий, тяжелый и дорогой. Его использование оправдано в случае с агрессивными химическими средами.

Чугун

Чугун также выбирают редко из-за его веса, сложности монтажа, подверженности коррозии и шероховатой поверхности, на которой со временем будут накапливаться засоры.

Асбест и цемент

Асбест и цемент тоже не лишены недостатков. Поэтому их используют только в том случае, если другие материалы не подходят из-за низкой пропускной способности или невозможности работать в сложных условиях. Асбест довольно хрупкий, а еще – опасный для окружающей среды и людей. Цемент – тяжелый, сложно монтируемый.

Пластики

Пластики – это оптимальный вариант для домашней, офисной, любой другой наружной канализации. Он легкий, долговечный, с помощью широкого ассортимента фитингов и комплектующих из пластиковых труб можно создать точно подходящие требованиям системы.

Возьмем, к примеру, канализацию немецкой марки Ostendorf, которую по ряду причин можно считать эталонной в сегменте полипропиленовой продукции.

В отличие от других пластиковых аналогов, ПП-канализация работает с разными температурами, в том числе с высокими. Это значит, что ее можно подключать к бытовой технике, сливающей воду температурой 70-80 градусов.

Полипропиленовые трубы немецкого производства долговечные, легко монтируемые, прочные и легкие. Если посмотреть на каталог продукции Ostendorf, то в нем вы найдете специально разработанные системы для наружного и внутреннего монтажа и даже системы с шумопоглощением.