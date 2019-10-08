Посетители увидят более 170 произведений изобразительного искусства

В Музее актуального реализма города Тольятти 12 октября откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться с более чем 170 произведениями изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство.

По количеству работ и участников это будет одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет. Оно пройдет под общим названием "Природа бинарности". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов. У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе и на международной арене", – рассказал президент Творческого союза художников (ТСХ) России, заслуженный художник РФ К.В. Худяков.

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого союза художников России при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Союз дал молодым талантливым художникам из различных регионов нашей страны уникальную возможность попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 180 работ, которые и будут представлены публике в Тольятти.

Вернисаж состоится 12 октября в 18:00 по адресу: ул. Юбилейная, д. 25.

Гость вечера – классик русской абстрактной живописи, куратор мастерской "Свобода и Вседозволенность", почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство", вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру) выступит с лекцией на тему "Абстракция без границ" и, в рамках дискуссии, поделится своим видением путей развития современного искусства.

"Природа бинарности" с большим успехом уже прошла в Санкт-Петербурге, Владимире и Калининграде. До конца года выставка будет показана еще в двух городах России – Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.

Часы работы выставки: во вторник, среду, пятницу и субботу – с 13:00 до 19:00, в четверг – с 13:00 до 20:00, воскресенье и понедельник – выходные дни.

О кураторах проекта "АРТ-Мастерская XXI"



Они были отобраны из числа членов ТСХР, обладающих большим успешным опытом кураторских проектов различного масштаба в государственных музеях и частных галереях:

· "Правда и Ложь" – российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик Российской академии художеств, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства Е. Семёнов;

· "Свобода и Вседозволенность" – почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство" и вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру);

· "За и Против" – один из инициаторов создания центра современного искусства "Винзавод" и Пермского музея современного искусства, руководитель факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" в бизнес-школе RMA, куратор и продюсер форума "Коллекции России" и масштабного цикла выставок "Прощание с вечной молодостью", посвященного новому поколению в российском современном искусстве Н. Палажченко;

· "Созидание и Разрушение" – российский художник, теоретик искусства, лауреат премии Российской академии художеств имени И. Репина А. Жерноклюев;

· "Самость и Безликость" – почетный член Российской академии художеств, руководитель студии "Графком Казанский" А. Артамонов

Свежие новости о проекте "АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI" вы найдете на его официальных ресурсах.

Сайт – http://www.tcxp.ru/