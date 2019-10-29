В Краснодаре обсудят тенденции развития регионов

Будут подняты актуальные и волнующие жителей нашей страны вопросы

Столица Кубани 15 ноября примет Третий региональный экономический форум "Лучшее для России". На нем пройдет обсуждение тем развития территорий регионов, рассмотрение внедренных бизнес-кейсов, а также создание открытого диалога между властью и бизнесом.

Форум будет разделен на две тематических сессии: "Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей" и "Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья".

Самая ценная инвестиция в современном мире – это люди, так как именно они развивают то, что уже есть сейчас, и создают новые продукты и технологии. Поэтому тема первой сессии форума – "Эволюция регионов. Создаем комфорт для людей".

Во время ее проведения будут подняты актуальные и волнующие жителей России вопросы, а именно: "Деловая помощь: поддержка компаниями разработки национальных проектов", "Современный взгляд на устройство городов: как построить город для людей", "Устойчивое развитие: как создавать вокруг себя счастливую среду", "Глобальное будущее: медицина нового поколения", "Обратная сторона цифровизации: кибербезопасность семьи" и другие.

Регионы – это большой неисследованный рынок, в нем мало конкуренции, однако имеется много источников для создания чего-либо нового. Что же отталкивает бизнес от маленьких городов и каковы скрытые возможности регионов? Об этом будут говорить на второй сессии под названием "Бизнес для регионов. Как построить экономику счастья".

В рамках этой сессии пройдет обсуждение тем "Франчайзинг в регионы: выгодные и надежные модели бизнеса", "Консалтинг в России: переосмысление эффективности клиентского сервиса", "Развитие гостиничной индустрии в регионах России: внедрение международных стандартов обслуживания", "Экономика счастья: новые подходы к привлечению инвестиций в регионы" и другие.

В этом году спикерами государственного аппарата субъектов РФ стали заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра республики Карелия Дмитрий Родионов, заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов, заместитель департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Екатерина Троицкая и другие.

В рамках форума "Лучшее для России" также выступят представители различных компаний: директор проектного офиса ПАО ""Норильский Никель" Яна Гриб, директор регионального центра корпоративных решений города Новосибирск ПАО "Сбербанк" Елена Чудайкина, директор регионального центра корпоративных решений города Тольятти ПАО "Сбербанк" Светлана Холодова, директор департамента прямых инвестиций инвестиционной группы "РВМ Капитал", Евгений Алексеев, а также представители компаний Knauf, "X5 Retail Group", "Л’Этуаль", "Гемотест", "Умная SREDA" и другие.

Бесплатная регистрация на Третий региональный экономический форум "Лучшее для России" – https://tochkirosta.timepad.ru/event/1089180/.