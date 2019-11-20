"Добрые концерты" сыграют в "Аптекарском огороде"

В мероприятии примут участие выдающиеся музыканты России и модные исполнители

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарского огорода" начинается цикл "Добрых концертов". Первое мероприятие состоится в субтропической оранжерее. В субботу, 23 ноября, зрители услышат рояль-шоу "В темноте" в исполнении фортепианного дуэта лауреатов международных конкурсов Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского.

Для собравшихся прозвучит сюита из балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро". В том числе – танец "Маленьких лебедей", "Чардаш", Русский, Испанский и Неаполитанский танцы и "Детские сцены" Роберта Шумана ("О чужих странах и людях" (Von fremden Ländern und Menschen), "Игра в жмурки" (Hasche-Mann), "Полное удовольствие" и многие другие.

Концерт в четыре руки будет сопровождаться работой мастера песочной анимации Марины Чистиной. Знаменитая "Песчаная девушка" создаст для зрителей причудливые образы, которые, подчиняясь полету ее фантазии, будут иллюстрировать сюжетные линии музыкальных произведений.

Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский выступают дуэтом уже 20 лет. Академическая публика знакома с их переложениями популярных оркестровых сочинений и с необыкновенным разнообразием жанров, которым владеет дуэт.

Марина Чистина – мастер песочной анимации. Десять лет вместе со своей сестрой Лилией она создает под музыку песчаные картины-иллюзии.

В цикле "Добрых концертов" примут участие выдающиеся музыканты России и модные исполнители. В оранжерее "Аптекарского огорода" 8 декабря выступит Митя Фомин и группа Freeugolnik.

Пришедшие на концерт зрители станут благотворителями – часть средств полученных от продажи билетов будут направлены в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

Билеты на концерт дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". https://hortus.ru/concerts/23-noyabrya-v-2000-royal-shou-v-temnote-konczert-v-oranzheree.html

Место проведения: ст. метро "Проспект мира", "Аптекарский огород", субтропическая оранжерея, пр-т Мира, д. 26, стр.1 Проезд: .

Начало мероприятия – в 20:00

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