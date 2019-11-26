VI Международный фестиваль духовной музыки приглашает окунуться в удивительную атмосферу подготовки к Рождеству

В западной христианской традиции Адвент – особое время радостного ожидания чуда, и фестивальные концерты распахивают дверь в огромный мир грядущего праздника. Фестиваль продлится пять недель, в его афише представлены разнообразные форматы, стили и жанры: органные вечера, хоровая, камерная и симфоническая музыка, барокко и ХХ век.

Особая гордость этого года – выступление Минин-хора, шесть концертов для органа с оркестром Г.Ф. Генделя в исполнении испанского органиста-виртуоза Даниэля Сальвадора, традиционные рождественские кантаты И.С. Баха, а также его "Рождественская оратория" под управлением Владимира Юровского со звездной международной командой солистов.

Фестиваль откроется 1 декабря концертом, посвященным памяти Гии Канчели – великого композитора и человека, с которым мир простился в этом году. В программу, кроме музыки Канчели, вошли сочинения его современников Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Микаэла Таривердиева – композиторов, покоривших несколько поколений слушателей на всем постсоветском пространстве.

Через неделю, 8 декабря, состоится органный концерт "Бах-гала" – формат, имевший огромный успех в прошлом сезоне: три органиста разных поколений исполнят на историческом органе собора шедевры немецкого мастера. Молодой виртуоз из Испании Даниэль Сальвадор, известный московский органист Федор Строганов и мэтр отечественной органной школы Александр Фисейский готовят специальные программы.

Позже, 15 декабря, под сводами собора будет звучать хоровая музыка: необычную рождественскую программу представит знаменитый Московский государственный академический камерный хор под руководством Владимира Минина. Слушателей ждет праздник в стиле джаз – "Креольская месса" аргентинца Ариэля Рамиреса и "Маленькая джазовая месса" популярного автора хоровых композиций Боба Чилкотта. В них латинские тексты сочетаются с драйвом латиноамериканских ритмов и фольклорных мелодий.

В преддверии западного Рождества, 22 декабря, ансамбль Collegium Musicum исполнит сочинения И.С. Баха, предназначенные для этих радостных дней. Прозвучат кантаты на 2-й день Рождества Христова (№40 "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes" и №132 "Bereitet dei Wege, bereitet die Bahn!"). Это великая музыка, способная преобразить душу и сердце человека, во всей полноте раскрывает смысл праздника.

А в один из последних дней уходящего года, 29 декабря, слушателей ждут шесть концертов для органа с оркестром ор.4 Г.Ф. Генделя. Виртуозные, эффектные, полные изящных мелодий, они звучали в Королевском театре Ковент-Гарден и упрочили славу Генделя как величайшего солиста. На фестивале их исполнят органист Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор и ансамбль старинной музыки Collegium Musicum под руководством Олега Романенко.

Первым концертом нового года по традиции станет сольный вечер выдающегося российского органиста Александра Фисейского -1 января он представит двенадцатую программу своего авторского цикла "Все сочинения И. С. Баха для органа".

Затем, 4 и 5 января, в соборе впервые выступит один из самых прославленных отечественных коллективов – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского. В содружестве с вокальным ансамблем Intrada и интернациональной командой солистов (Юлия Лежнева, Верена Уземан, Бенедикт Кристьянссон, Станислав Швец) они в два вечера целиком исполнят "Рождественскую ораторию" И. С. Баха.

Художественный руководитель фестиваля "Адвент" – Олег Романенко



Программа фестиваля

Открытие VI Международного фестиваля духовной музыки "Адвент"

воскресенье 1 декабря в 20:00. "Тихая молитва. Памяти Гии Канчели"

В исполнении Даниэля Сальвадора, орган, и ансамбля Collegium Musicum, художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко, прозвучат произведения Г. Канчели, А. Пярта, А. Шнитке, М. Таривердиева.

воскресенье 8 декабря в 19:00. Органный вечер "Бах-гала"

Произведения И.С. Баха сыграют титулярный органист Папской капеллы святого Михаила Даниэль Сальвадор (Испания), орган, лауреат международных конкурсов Федор Строганов, орган; заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский, орган.

воскресенье 15 декабря в 19:00, Минин-хор: Рождественская джазовая месса

Участники – Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель – народный артист СССР Владимир Минин. В программе: А. Рамирес "Креольская месса", Р. Чилкотт "Маленькая джазовая месса", госпелы, спиричуэлс.

воскресенье 22 декабря, в 19:00. Все кантаты Баха с Романом Насоновым. Сезон третий. Бах в Лейпциге: парные кантаты

Даниэль Сальвадор (Испания) и ансамбль Collegium Musicum, художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко, исполнят кантаты на 2-й день Рождества Христова, Кантату №40 "Dazu ist erschienen der Sohn Gottes" ("Для сего и явился Сын Божий") и Кантату №121 "Christum wir sollen loben schon" ("Христа восславим ныне")

воскресенье 29 декабря в 19:00. Музыка для Королевского театра: органные концерты Г.Ф. Генделя.

Титулярный органист Папской базилики св. Михаила Даниэль Сальвадор (Испания) и ансамбль Collegium Musicum, художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко, сыграют произведения Г.Ф. Генделя.

среда 1 января в 19:00. Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл. Концерт двенадцатый

Заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский, орган исполнит сочинения И.С. Баха.

суббота и воскресенье 4 и 5 января (два вечера) в 19:00. Иоганн Бах, "Рождественская оратория"

Участники – Юлия Лежнева, сопрано; Верена Уземан, меццо-сопрано; Бенедикт Кристьянссон, тенор; Станислав Швец, бас, вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, дирижер – художественный руководитель оркестра Владимир Юровский. В программе – И.С. Бах.