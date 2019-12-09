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В "Крокус Сити Холле" отметят день рождения Деда Мороза

В "Крокус Сити Холле" отметят день рождения Деда Мороза
Фото: Пресс-служба
Москвичей и гостей столицы приглашают на грандиозный новогодний бал в честь тысячелетия главного волшебника страны

Праздник в "Крокус Сити Холле" продлится с 21 декабря по 7 января.

Добрый сюжет и театральная атмосфера Ёлки в "Крокуме"  сочетаются с масштабным интерактивом для всех зрителей и потрясающими спецэффектами.

Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Бонусы – огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в Парке развлечений.

Такого в "Крокусе" еще не было. Ультрасовременные сценические технологии и огромные боковые экраны обеспечат полное погружение в сказку и самые яркие впечатления.


Евгения КОХАН

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