Москвичей и гостей столицы приглашают на грандиозный новогодний бал в честь тысячелетия главного волшебника страны

Праздник в "Крокус Сити Холле" продлится с 21 декабря по 7 января.

Добрый сюжет и театральная атмосфера Ёлки в "Крокуме" сочетаются с масштабным интерактивом для всех зрителей и потрясающими спецэффектами.

Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Бонусы – огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в Парке развлечений.

Такого в "Крокусе" еще не было. Ультрасовременные сценические технологии и огромные боковые экраны обеспечат полное погружение в сказку и самые яркие впечатления.



