Нибиру
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Праздник в "Крокус Сити Холле" продлится с 21 декабря по 7 января.
Добрый сюжет и театральная атмосфера Ёлки в "Крокуме" сочетаются с масштабным интерактивом для всех зрителей и потрясающими спецэффектами.
Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Бонусы – огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу "Кругосветное путешествие" в Парке развлечений.
Такого в "Крокусе" еще не было. Ультрасовременные сценические технологии и огромные боковые экраны обеспечат полное погружение в сказку и самые яркие впечатления.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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