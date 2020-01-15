Зрителей ждут выступления лучших исполнителей из 20 стран мира

В Большом зале Государственного Кремлевского дворца 1 февраля состоится концерт из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле". Публике представят программу "Международный день русского романса".



Когда-то, больше 200 лет назад, в гостиных и музыкальных салонах зазвучал русский романс, соединивший в себе многое: распевность отечественной лирической песни, изысканность и глубину русского поэтического слова, благородство русской мелодики, достижения европейской музыки и удаль цыганского пения. Ныне русский романс принадлежит не только нашей культуре – его любят, знают и поют во многих странах, он понятен и востребован, потому что говорит сердцем.

Масштабная программа "Международный день русского романса" ежегодно на главной сцене страны представляет зрителям лучших исполнителей романса из 20 стран мира: России, Италии, США, Чили, Германии, Китая, Дании и других. Каждый год мы встречаем все новых и новых артистов, говорящих на разных языках, но с увлечением поющих по-русски. Этот уникальный проект, аналогов которому нет, получил патронат Всемирной организации "ЮНЕСКО" и стал одним из победителей в конкурсе Президентских грантов 2019 года.

Лучших в мире исполнителей романса встретят российские вокальные звезды, а выступления вокалистов поддержат Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко – одного из лучших музыкантов России, и блистательный шоу-балет "Валери". Автор и ведущая программы – заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская.

Начало концерта – в 18:00. Стоимость билетов – от 500 рублей.

Государственный Кремлевский дворец находится по адресу: ул. Воздвиженка, д. 1.

Подробности на сайте https://kremlinpalace.org/.

