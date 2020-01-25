Пекинская утка и чайные церемонии: китайский Новый год отметят на Фестивале волшебных фонарей
С 25 января по всему миру начинается двухнедельное празднование китайского Нового года, который принято считать настоящим Новым годом. Китайский Новый год, после 1911 г. получивший название "Праздник весны", с давних пор является самым главным праздником в Китае. А заканчивается он праздником фонарей, который и стал вдохновением для Фестиваля волшебных китайских фонарей, проходящего в парке "Сокольники" с 29 ноября 2019 г. по 23 февраля 2020-го.
С 25 января по 9 февраля для гостей Фестиваля волшебных китайских фонарей организаторы подготовили праздничную программу. В первый день китайского Нового года – 25 января – с 18:00 зрителей ждет развлекательная программа:
– дегустация легендарного блюда китайской кухни – пекинской утки от партнера Фестиваля ресторана "Гонконг", зрители смогут не только оценить вкус, но и узнать рецепт приготовления этого известного на весь мир блюда;
– выступления артистов из Китая;
– дегустация китайского чая, приготовленного способом заваривания проливами (пинь ча);
Китайский Новый год – это прекрасный повод для погружения в чайную культуру Китая. В течение ближайших двух недель по выходным дням на фестивале, помимо выступлений артистов из Китая, будут проходить чайные церемонии и работать чайный бар. У зрителей появится возможность принять участие в дегустациях китайского чая, приготовленного способом заваривания проливами (пинь ча), узнать о чайной посуде и ее применении и почему пуэр не закапывают в землю. Также организаторы обещают необычный квест и подарки всем гостям фестиваля.
Закрывать празднование китайского Нового года 9 февраля будет фантасмагоричное представление труппы Сычуанского оперного театра.
Фестиваль Волшебных китайских фонарей впервые приехал в Москву этой осенью и стал самым большим подобным фестивалем во всей Европе. Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Китайского культурного центра.
Каждая световая фигура – это мини-шедевр, созданный руками десятков китайских мастеров. Для того, чтобы собрать одну скульптуру 14 мастерам необходимо около 500 деталей. И это с учетом того, что некоторые фонари достигают более 8 м в высоту и 20 м в длину. Все экспозиции создаются из легкого шелка, натянутого на жесткие стальные каркасы, которые раскрываются во всей красе благодаря специальной подсветке. Многие световые фигуры сопровождаются тематическими музыкальными мотивами, которые создают впечатление реального путешествия на настоящий китайский праздник фонарей в одну из провинций Китая.
Шоу, основанное на древних традициях и современных технологиях, создала китайская компания Haitian Culture. С 2005 г. Фестиваль побывал более чем в 50 странах. Выставку волшебных китайских фонарей уже увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран.
Фестиваль продлится до 23 февраля 2020 года.
График работы: среда – воскресенье с 17:00 до 23:00
Рекомендуемый возраст – 0+
Официальные билеты на http://moscowchinafest.ru/
Билеты также можно приобрести на "По номиналу" и "Яндекс.Афиша".
Стоимость билетов от 450 до 1700 рублей. При использовании промокода FONARI действует скидка в 10% на билеты. Детям до трех лет бесплатно.
Следить за новостями фестиваля можно тут:
https://www.instagram.com/moscowchinafest
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