Хиты Майкла Джексона прозвучат в Москве
Певец, танцор и актер Вильям Холл, известный во всем мире благодаря блестящему исполнению любимых многими хитов Майкла Джексона, приедет в Россию во второй раз. Впервые программа была показана и имела огромный успех в марте 2018 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Зрелищное трибьют-шоу "The Legacy" ("Наследие"), состоящее из великолепно исполненных песен короля поп-музыки, – это больше, чем просто представление. Это бережное и эффектное воссоздание шоу самого Майкла Джексона, ушедшего из жизни в 2009 году. В нем тщательно восстановлены все элементы оригинального шоу поп-звезды, включая костюмы, свет и хореографические номера, в том числе фирменную "лунную походку".
Во время грандиозного концерта 5 марта в Крокус Сити Холле прозвучат лучшие песни Джексона, включая "Bad", "Dangerous", "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "Smooth Criminal" и многие другие.
Холл, одетый во время выступления в точности так же, как герой с обложки самого продаваемого за всю историю музыки альбома "Триллер" (1982), увлекся творчеством Джексона еще в подростковом возрасте. С тех пор он выступил на лучших сценах всего мира, от Лас-Вегаса до Берлина, приглашая в свое шоу артистов из семьи и дружеского круга легенды поп-музыки. Вильям поддерживает теплые отношения с родителями Майкла. Их часто можно увидеть на его концертах.
"Мы живы, пока о нас помнят. Музыка Джексона вечная, она по-прежнему резонирует с душами миллионов людей по всему миру", – отметил Холл.
В шоу The Legacy принимает участие команда Джексона, включая Симс Самуела Альберта, хореографа Лавелла Смита-младшего, а также звукорежиссера Майкла Дарэма Принса, более 15 лет проработавшего с королем поп-музыки. Исключительный состав участников постановки, желающих выразить благодарность и преданность великому артисту, позволяет полностью воссоздать яркую театральность и глубину выступлений Джексона.
The Legacy нельзя назвать кавер-шоу или подражанием поп-легенде – это шоу-посвящение, в которое команда вкладывает всю свою энергию и страсть. Это невероятное зрелище, которое напоминает о легенд музыки, значительно повлиявшей на развитие мировой культуры сразу нескольких поколений.
Концерт состоится по адресу: город Красногорск, ул. Международная, д. 20, Крокус Сити Холл (65-66 км МКАД, ст. м. "Мякинино").
Начало – в 20:00. Категория 6+.
Билеты на сайте https://www.ticketland.ru/koncertnye-zaly/crocus-city-hall/the-legasy-tour-velikie-khity-maykla-dzheksona-willam-hall/ и по телефону: +7 (499) 55-000-55
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