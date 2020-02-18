Жюри премии выберет авторов проектов-победителей, а Попечительский совет определит "Лучший региональный проект" и обладателя "Гран-при за лучший проект года"

Церемония награждения Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" состоится 21 февраля в историческом зале отеля "Метрополь".

По итогам 2019 г. будут отмечены лучшие коммуникационные программы. По результатам Дней открытых презентаций члены жюри премии назовут авторов проектов-победителей в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности, корпоративных, маркетинговых, внутрикорпоративных, международных коммуникаций, развития и продвижения территорий, продвижения технологий будущего, а также государственных, общественных и социальных программ.

Кроме того, из более чем 70 проектов-финалистов члены Попечительского совета премии выберут "Лучший региональный проект" и обладателя "Гран-при за лучший проект года". Статуэтка "Серебряного Лучника" будет вручена и автору "Лучшей работы по теории общественных связей".

В системе премии "Серебряный Лучник" есть номинации особенные – "Персона" и "За культурный вклад". В разные годы победителями в них становились известные общественные и политические деятели, члены правительства, топ-менеджеры, журналисты: Ментимир Шаймиев, Юрий Лужков, Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев, Сергей Капков, Максим Кантор, Мария Захарова, Григорий Ревзин, Марина Лошак и другие.

В номинации "Мастер" лауреата выберут участники церемонии награждения. По итогам ток-шоу "Мастерская" зрители отдадут свой голос одному из трех кандидатов: вице-президенту РАСО, директору по коммуникациям организации "Цифровая экономика" Олегу Полетаеву или консультанту по стратегическим коммуникациям правительства Москвы Карен Межиевой.

Приобрести билеты на церемонию награждения можно здесь - https://rim-porter-novelli.timepad.ru/event/1256926.

Предваряют церемонию награждения Дни открытых презентаций проектов-соискателей премии. Программа – http://luchnik.ru/news/9331/.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" охватывает все без исключения регионы Российской Федерации: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг.

Партнеры: АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Ассоциация-учредитель – РАСО

Ассоциация-партнер – АКОС

Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО РЖД

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" – АО РВК

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ

Организационный партнер - Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций: АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia.