Названы лауреаты "Серебряного Лучника"

Подведены итоги ХХII Национальной премии в области развития общественных связей

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в четверг, 21 февраля, в отеле "Метрополь". Старт церемонии награждения дала серия персональных номинаций.

За успешную профессиональную и общественную деятельность в области культурной политики в номинации "За культурный вклад" статуэтка "Серебряного Лучника" была вручена художественному руководителю Московского театра мюзикла Михаилу Швыдкому.

"Персоной года" за подготовку чемпионата мира по футболу, который стал лучшим в мире за всю историю подобных мероприятий, признан генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

На сцене его встречали ставшие неожиданно для себя талисманами российской сборной вице-президент Группы ИМА Дмитрий Гнатюк и дизайнер Ирина Каленская в фирменных кокошниках.

В номинации "Лучшая работа о развитии общественных связей", по решению членов жюри, "Серебряный Лучник" не вручался.

В общей сложности, 259 проектов было подано на соискание Национальной премии и 35 из них – в номинацию "Лучший проект в области благотворительности". Здесь звание лауреата получила медиагруппа "Западная пресса" за проект "Страна других. Дети". Его авторы стремятся изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, помочь особенным и обычным семьям понять, что они разные, но равные.

Специальный приз от Форума доноров вручен Благотворительному фонду помощи хосписам "Вера" за акцию "Дети вместо цветов".

"По мнению донорского сообщества, деятельность фонда "Вера" заслуживает награды. Проект, который мы хотим отметить, – пример того, как команде профессионалов благодаря выбранной коммуникационной стратегии удалось сделать "сложную" тему слышимой. Они не боятся негатива и знают, как с ним работать, а нестандартный взгляд на проблему позволяет с каждым годом вовлекать в акцию все более широкий круг участников и партнеров", – сказала исполнительный директор Форума Доноров Александра Болдырева.

"Лучшим проектом в области маркетинговых коммуникаций" признан "Фан-Променад: как стадион "Санкт-Петербург" стал самой посещаемой ареной Восточной Европы" от футбольного клуба "Зенит" и Obcom Communications.

Статуэтка "Серебряного Лучника" в номинации "Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа" вручена компании Bilfinger Tebodin за проект The Big Bang – together we grow. Цель программы – объединить 900 сотрудников, работающих в семи странах Центральной и Восточной Европы.

В номинации "Лучший проект в области КСО" лауреатом назван "Конкурс социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ" Информационного Альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА. Программное мероприятие, объединившее в единую социальную рамку социальные проекты, реализованные в 20 городах присутствия государственной корпорации.

Почти десять лет назад РВК учредила номинацию "Продвижение технологий будущего", где рассматриваются проекты, направленные на популяризацию науки и новых технологий. Лучшим в данной области по итогам ушедшего года признан "Миссия Органавт. Первый в мире биопринтер на борту МКС" Медицинской компании Инвитро.

Россия стала первой в мире страной, которая провела космический эксперимент с использованием современного устройства печати. Публикации о событии вышли на русском, английском, китайском, испанском, немецком и других языках по всему миру. Потенциальное количество контактов с целевыми аудиториями превысило 2,7 миллиарда.

"Популяризация технологий и расширение круга людей, вовлеченных в повестку науки и инноваций, – одна из задач РВК как института развития. С 2010 года в партнерстве с "Серебряным Лучником" мы поддерживаем лучшие коммуникационные проекты в сфере хай-тек, и с каждым годом они становятся ярче и профессиональнее. В этом сезоне номинация РВК собрала втрое больше заявок – как от локальных научных проектов, так и больших системных программ по продвижению технологий и инноваций. Все проекты-финалисты показали свежий взгляд на коммуникации как дисциплину, продемонстрировали новые подходы к решению комплексных имиджевых и репутационных задач. Уверены, что кейсы Инвитро и Роснано станут отличным стимулом к дальнейшему развитию научных коммуникаций в России", – заявила директор по стратегическим коммуникациям РВК Екатерина Куманина.

"Знания, которые работают. В Москве" – идея, которая наполняет интегрированную кампанию "Супермаркет профессий: интегрированная кампания по продвижению образовательного кластера "Техноград" от SPN Communications. Командой проекта выработано яркое и дифференцирующее позиционирование для образовательного комплекса, где для привлечения внимания разновозрастной целевой аудитории использовались свои понятные инсайты. В результате – признание Экспертного совета и жюри в номинации "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ".

"Социально-культурный проект "Ковдор – столица Гипербореи" компании ЕвроХим признан "Лучшим проектом развития и продвижения территорий" (партнер АО "Концерн Росэнергоатом").

Раньше маленький городок Ковдор в Мурманской области ассоциировался только с добычей руды, им вообще не интересовались внешние аудитории. Теперь город постепенно становится узнаваемым местом, связанным с памятниками Гипербореи и культурной активностью – визитами известных историков, журналистов, художников, музыкантов, писателей-фантастов, проведением Гиперборейского Нового года, созданием парка "Гиперборея", развитием туризма.

Всего за один год был создан новый бренд, изменивший отношение людей, сформировавший новую идентичность. Компания ЕвроХим видит свою роль в проекте в организации проектных команд, экспертной поддержке, привлечении корпоративного и медиа– ресурса, софинансировании стратегических инициатив.

"Номинация "Развитие и продвижение территорий" не о наградах. Не о статуэтках. Она – об опыте, который можно тиражировать. Изучая проекты, я познакомился с большим числом идей, которые мы рассмотрим и, возможно, реализуем в городах присутствия Концерна Росэнергоатом, за которые мы несем ответственность", - пояснил директор Департамента информации и общественных связей АО "Концерн Роэнергоатом" Андрей Тимонов.

"Taste of Mexico – Национальный дом болельщиков Мексики на ЧМ-2018" стал самым большим (8500 кв. м) и самым амбициозным по продолжительности и по насыщенности программы за всю историю FIFA World Cup. Здесь было организовано четыре мастер-класса шеф-поваров, пять концертов мировых звезд, выступления мариачи, карнавал "День Мертвых", fashion-показ, две выставки народных ремесел, фотовыставка, трансляции матчей. Результат: более 180 000 посетителей за 23 дня работы Дома и звание лауреата в номинации "Лучший проект в области международных коммуникаций" для агентства PR Inc. Партнером номинации – ОАО "РЖД".

Самым эффективным в номинации "Лучший проект в области корпоративных коммуникаций" признан проект "HR в цифровую эпоху. Как мы нашли подход к digital native металлургам", реализованный КРОС, "Норникель" и CrosDigital, которые по-новому подошли к HR-коммуникации бренда, выстроив кампанию по привлечению новых сотрудников на предприятия через социальные медиа. В основе стратегии – гипотеза, что современные инженеры и рабочие, как и представители других профессий, тоже digital native, и взаимодействие с ними наиболее эффективно в привычной интернет-среде.

Специальный приз Попечительского совета за "Лучший региональный проект" вручен за Социальный эксперимент "Серый волк на страже детской безопасности" АГТ-Сибирь и "Электронному городу".

Гран-При – Фонду инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано) за "NANO IS MY SUPER POWER" – комплекс научно-популярных и информационных мероприятий, направленных на повышение интереса молодежи к передовой науке и технологиям.

В самой интригующей номинации победитель определяется при помощи онлайн-голосования во время церемонии награждения. Большинством голосов участников церемонии награждения звания "Мастер" получил партнер, генеральный директор агентства "Р.И.М." Яков Миневич.

"В отличие от российской экономики, у Национальной премии "Серебряный Лучник" по всем показателям наблюдается рост. Стало больше проектов, появился еще один региональный конкурс "Серебряный Лучник"-Северо-Запад. Все хорошо. Что иногда даже настораживает – ведь где-то должно засбоить. Но пока сбоев нет, это внушает оптимизм. Мне бы хотелось, чтобы рост продолжился. Чтобы новые лица появлялись в номинации "Мастер". Чтобы все большее число компаний и регионов представляли проекты. Чтобы достойные люди получали призы в общественно значимых номинациях "За культурный вклад" и "Персона года". Думаю, что эти задачи не завиральные, а вполне достижимые", – подвел итоги XXII сезона председатель Совета директоров агентства "Р.И.М.", председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Игорь Писарский.

