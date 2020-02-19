Произведения известного композитора исполнит блистательный испанский органист-виртуоз

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 23 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт "День рождения Генделя: концерты для органа с оркестром". В вечере примут участие титулярный органист Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, орган (Испания) и Ансамбль Collegium Musicum. Художественный руководитель и дирижер – Олег Романенко.

Концерты для органа с оркестром немецкий и английский композитор Георг Гендель написал для Лондона. Виртуозные, эффектные, полные прекрасных мелодий, эти концерты упрочили его славу как величайшего солиста своего времени. В Москве их исполнит блистательный испанский органист-виртуоз Даниэль Сальвадор. В декабре 2019 г. он вместе с ансамблем Collegium Musicum под управлением Олега Романенко с огромным успехом сыграл в один вечер все шесть концертов ор. 4. Теперь в том же составе прозвучат шесть концертов из второго сборника, опубликованные уже после смерти великого композитора.

В 1720-е гг. Гендель покорил Лондон своими операми. Когда вкусы публики переменились, композитор посвятил себя созданию ораторий и решил вернуться на сцену в качестве солиста-виртуоза: в перерывах между частями оратории он начал выступать как органист. Так родились его концерты для органа с оркестром. Он имел репутацию непревзойденного органиста – играл с необычайным блеском, вдохновенно и страстно импровизировал, иногда концерты производили больший эффект, чем оратория.

Сборник органных концертов ор. 4 был опубликован в Лондоне в 1738 г. издателем Джоном Уолшем. Он же после смерти Генделя объединил в сборник под опусом 7 шесть органных концертов, прежде не издававшихся. Они создавались между 1740-м и 1751 г. и, так же, как концерты ор. 4, половина из них впервые прозвучала на сцене театра Ковент-Гарден. В сравнении с концертами первого сборника, во втором намного больше оригинальной музыки (при их создании не было спешки). К сожалению, части, которые Гендель импровизировал непосредственно во время исполнения, как правило, им не записывались (они обозначались organ ad libitum) и ныне утрачены.

Англичанин Джон Хокинс в своем огромном труде о музыкальной жизни того времени писал о Генделе: "Изящное туше, летящая кисть и легкость в исполнении сложнейших пассажей – достоинства посредственных музыкантов; их не замечаешь у Генделя, чьи достоинства гораздо более высокого свойства. Его удивительное владение инструментом, полнота гармонии, величие и благородство стиля, богатство его воображения и неисчерпаемая изобретательность – вот качества, которые затмевали все прочие... концерт он исполнял с таким вдохновением и такой уверенностью, что никто не может с ним сравниться".

В программе "День рождения Генделя: концерты для органа с оркестром":

Георг Фридрих Гендель (1685–1759)

Шесть концертов для органа с оркестром ор. 7

Начало – в 20:00.

Билеты: https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7778751.