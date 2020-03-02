Порадовать близких оригинальным подарком поможет ювелирная выставка

Март – лучшее время для покорения новых fashion-вершин. Как перенести самые интересные тренды весенне-летнего сезона в повседневную жизнь и приобрести запоминающийся подарок маме или подруге к 8 Марта? Ответ очевиден: на ежегодной мартовской ювелирной выставке "Лучшие украшения России" на ВДНХ. Выбор украшений здесь огромный, материалы разные, стили исполнения - неординарные.

Около 100 российских и международных ювелирных компаний представят коллекции, отвечающие трендам весеннего сезона: дизайнерские изделия с бриллиантами, жемчугом, янтарем, самоцветами и даже бивнем мамонта. Ведь аксессуары – это то, без чего не может обходиться модная женская одежда. Лишь одна деталь способна изменить впечатление от образа: улучшить или испортить его.

Начнем с того, что в моду возвращаются элементы исторического костюма. На вечернем мероприятии уместно будет одеться в духе Марии-Антуанетты в блузу с объемными рукавами и украсить свой наряд декоративной золотой цепью. Практически на каждом стенде выставки "Лучшие украшения России" можно встретить чокеры, крупные браслеты, стильные колье и серьги из огромных звеньев. Подходящий ювелирный комплект можно будет приобрести на стендах компаний: "CORONA" (Красное-на-Волге), "Seven Diamonds Якутские бриллианты" (Москва), "Корпорация L-Silver" (Москва), "Альфа" (Москва), "Русский янтарь" (Москва), Уральский ювелирный завод, Уральский изумруд и многих других.

Если при виде брошей в оттенке фуксии ваши глаза начинают слезиться, значит, вы подобрали самый правильный оттенок розового для этого сезона. Для тех, кто не одобряет увлечения трендовым фукси, есть интересная и крайне актуальная альтернатива – нежный лавандовый оттенок. На стендах компаний "Fillаrt" (Санкт-Петербург), Ювелирный дом Mercury (Москва), Ювелирное производство Туликов (Московская область), смелые эксперименты с новыми формами и авангардными цветовыми решениями соседствуют с выдержанной классикой и украшениями в стиле "Ар Деко".

Возможность дарить и принимать подарки – всегда радость. Порадуйте своих близких оригинальным подарком на ювелирной выставке "Лучшие украшения России".

Адрес: проспект Мира,119, стр. 75, ВДНХ, павильон 75.

Время работы:

5 – 7 марта – с 11:00 до 20:00

8 марта – с 11:00 до 17:00.

Вход на выставку свободный при условии регистрации на сайте





Стоимость билета в кассах ВДНХ с 5 по 8 марта – 150 рублей.

Дополнительная информация:

www.junwex.com

https://instagram.com/junwex_official

https://www.facebook.com/junwex

https://vk.com/junwex_fair