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На ВДНХ покажут "Лучшие украшения России"

На ВДНХ покажут "Лучшие украшения России"
Фото: Пресс-служба
Порадовать близких оригинальным подарком поможет ювелирная выставка

Март – лучшее время для покорения новых fashion-вершин. Как перенести самые интересные тренды весенне-летнего сезона в повседневную жизнь и приобрести запоминающийся подарок маме или подруге к  8 Марта? Ответ очевиден: на ежегодной мартовской ювелирной выставке "Лучшие украшения России" на ВДНХ. Выбор украшений здесь огромный, материалы разные, стили исполнения - неординарные.

Фото: Пресс-служба

Около 100 российских и международных ювелирных компаний представят коллекции, отвечающие  трендам весеннего сезона: дизайнерские изделия с бриллиантами, жемчугом, янтарем, самоцветами и даже бивнем мамонта. Ведь аксессуары – это то, без чего не может обходиться модная женская одежда. Лишь одна деталь способна изменить впечатление от образа: улучшить или испортить его.

Фото: Пресс-служба

Начнем с того, что в моду возвращаются элементы исторического костюма. На вечернем мероприятии уместно будет одеться в духе Марии-Антуанетты в блузу с объемными рукавами и украсить свой наряд декоративной золотой цепью. Практически на каждом стенде выставки "Лучшие украшения России" можно встретить чокеры, крупные браслеты, стильные колье и серьги из огромных звеньев. Подходящий ювелирный комплект можно будет приобрести на стендах компаний: "CORONA" (Красное-на-Волге), "Seven Diamonds Якутские бриллианты" (Москва), "Корпорация L-Silver" (Москва), "Альфа" (Москва), "Русский янтарь" (Москва), Уральский ювелирный завод, Уральский изумруд и многих других. 

Фото: Пресс-служба

Если при виде брошей в оттенке фуксии ваши глаза начинают слезиться, значит, вы подобрали самый правильный оттенок розового для этого сезона. Для тех, кто не одобряет увлечения трендовым фукси, есть интересная и крайне актуальная альтернатива – нежный лавандовый оттенок. На стендах компаний "Fillаrt" (Санкт-Петербург), Ювелирный дом Mercury (Москва), Ювелирное производство Туликов  (Московская область), смелые эксперименты с новыми формами и авангардными цветовыми решениями соседствуют с выдержанной классикой и украшениями в стиле "Ар Деко".  

Фото: Пресс-служба

Возможность дарить и принимать подарки – всегда радость. Порадуйте своих близких оригинальным подарком на  ювелирной выставке "Лучшие украшения России".

Адрес: проспект Мира,119, стр. 75, ВДНХ, павильон 75.

Время работы:

5 – 7 марта – с 11:00 до 20:00

8 марта – с 11:00 до 17:00.

Вход на выставку свободный при условии регистрации на сайте.

Стоимость билета в кассах ВДНХ с 5 по 8 марта  – 150 рублей.

Дополнительная информация:
www.junwex.com
https://instagram.com/junwex_official
https://www.facebook.com/junwex
https://vk.com/junwex_fair

Евгения КОХАН

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