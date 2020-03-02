Женщинам подарят праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина"
Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 8 марта в Кафедральном соборе святых Петра и
Павла пройдет праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина". В вечере примут
участие лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган), Иван Дыма
(саксофон) и Оркестр "Инструментальная капелла", дирижер – заслуженный артист
России Виктор Луценко.
Пестрый букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес и шуток для оркестра станет настоящим подарком для прекрасных дам. Отличная музыка, фантастическая энергетика оркестра, звучание исторического органа и виртуозные солистыгарантируют слушателям хорошего праздничного настроения.
В центре программы – знаменитые "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. Эта музыка сильных чувств и острых ритмов посвящена жителям большого города на южном побережье Атлантического океана, но уже много лет заставляет биться быстрее и замирать сердца людей во всем мире. Сольную партию исполнит мультисаксофонист Иван Дыма, который для каждой части цикла подобрал свой инструмент и тембр.
Кроме того, слушателей ждет целая россыпь популярных пьес одного из самых больших шутников в истории музыки – американского композитора и аранжировщика Лероя Андерсона, чьи музыкальные шутки обожают во всем мире. "Синкопирующие часы", "Вальсирующий кот", "Голубое танго", "Красавица на балу" – вот далеко не полный список очаровательных миниатюр, которые прозвучат в этот вечер.
Праздничную атмосферу также будут создавать знаменитые мелодии Джорджа Гершвина, Скотта Джоплина и Карлоса Гарделя. И, конечно, концерт в соборе не может обойтись без звучания исторического органа: Игорь Гольденберг исполнит изящный концерт Вивальди и восхитительно нежную "Молитву Деве Марии" француза Леона Боэльмана.
В программе:
Л. Андерсон (1908-1975)
"Serenata"
"Blue tango"
"The waltzing cat"
"Horse and Buggy"
"The syncopated clock"
Дж. Гершвин (1898 – 1937)
"Колыбельная"
Л. Андерсон
"Belle of the Ball"
"Plink, Plank, Plunk"
А. Вивальди (1678-1741)
Концерт си минор для органа соло (переложение для органа И. Г. Вальтера)
А. Пьяццолла (1921-1992)
"Времена года в Буэнос-Айресе"
С. Джоплин (1868-1917)
Рэгтайм "The Entertainer"
Л. Боэльман (1862-1897)
"Молитва Деве Марии" для органа соло
К. Гардель (1890-1935)
"Por una cabeza" (Танго из к/ф "Запах женщины")
Л. Андерсон
"Jazz legato, Jazz pizzicato"
"Ариетта"
"Fiddle-Faddle"
Начало концерта – в 19:00.
Билеты - https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7794228.
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