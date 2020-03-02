В Москве прозвучат шедевры органной музыки

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 8 марта в Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет праздничный концерт "От Вивальди до Гершвина". В вечере примут участие лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган), Иван Дыма (саксофон) и Оркестр "Инструментальная капелла", дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.



Пестрый букет из любимых мелодий, шедевров органной музыки, веселых пьес и шуток для оркестра станет настоящим подарком для прекрасных дам. Отличная музыка, фантастическая энергетика оркестра, звучание исторического органа и виртуозные солистыгарантируют слушателям хорошего праздничного настроения.

В центре программы – знаменитые "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. Эта музыка сильных чувств и острых ритмов посвящена жителям большого города на южном побережье Атлантического океана, но уже много лет заставляет биться быстрее и замирать сердца людей во всем мире. Сольную партию исполнит мультисаксофонист Иван Дыма, который для каждой части цикла подобрал свой инструмент и тембр.

Кроме того, слушателей ждет целая россыпь популярных пьес одного из самых больших шутников в истории музыки – американского композитора и аранжировщика Лероя Андерсона, чьи музыкальные шутки обожают во всем мире. "Синкопирующие часы", "Вальсирующий кот", "Голубое танго", "Красавица на балу" – вот далеко не полный список очаровательных миниатюр, которые прозвучат в этот вечер.

Праздничную атмосферу также будут создавать знаменитые мелодии Джорджа Гершвина, Скотта Джоплина и Карлоса Гарделя. И, конечно, концерт в соборе не может обойтись без звучания исторического органа: Игорь Гольденберг исполнит изящный концерт Вивальди и восхитительно нежную "Молитву Деве Марии" француза Леона Боэльмана.

В программе:

Л. Андерсон (1908-1975)

"Serenata"

"Blue tango"

"The waltzing cat"

"Horse and Buggy"

"The syncopated clock"

Дж. Гершвин (1898 – 1937)

"Колыбельная"

Л. Андерсон

"Belle of the Ball"

"Plink, Plank, Plunk"

А. Вивальди (1678-1741)

Концерт си минор для органа соло (переложение для органа И. Г. Вальтера)

А. Пьяццолла (1921-1992)

"Времена года в Буэнос-Айресе"

С. Джоплин (1868-1917)

Рэгтайм "The Entertainer"

Л. Боэльман (1862-1897)

"Молитва Деве Марии" для органа соло

К. Гардель (1890-1935)

"Por una cabeza" (Танго из к/ф "Запах женщины")

Л. Андерсон

"Jazz legato, Jazz pizzicato"

"Ариетта"

"Fiddle-Faddle"

Начало концерта – в 19:00.

Билеты - https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7794228.