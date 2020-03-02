Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Москвичи услышат "100 скрипок"

Москвичи услышат "100 скрипок"
Фото: Пресс-служба
В Московском Международном доме музыки 9 марта пройдут концерты Будапештского симфонического оркестра цыган

Это один из самых больших в мире подобных музыкальных коллективов. Он был основан в 1985 г., после смерти Шандора Яроки – в то время самого знаменитого "примаса" (цыганского солиста) Венгрии. На его похоронах тогда собрались лучшие музыканты страны. Чтобы выразить свое почтение и скорбь, они начали играть. Так и родился оркестр "100 скрипок", которому вскоре восторженно рукоплескала вся Европа, а затем и весь мир.

Фото: Пресс-служба

Эти музыканты играют без нот, у них нет дирижера в обычном понимании этого слова – каждым номером, солируя, управляет один из примасов. Особый колорит выступлению придают и национальные венгерские костюмы, в которых "цыганские Паганини" выходят на сцену.

Музыкальные критики называют оркестр "100 Паганини". А западная пресса написала: "Лист и Паганини восхитились бы. Ни один симфонический оркестр в мире не играет так сочно, с таким энергичным звучанием, так сильно и виртуозно!"

Не пропустите настоящее музыкальное чудо! 

Начало концертов 9 марта в ММДМ – в 15:00 и 19:30. 

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей