В Московском Международном доме музыки 9 марта пройдут концерты Будапештского симфонического оркестра цыган

Это один из самых больших в мире подобных музыкальных коллективов. Он был основан в 1985 г., после смерти Шандора Яроки – в то время самого знаменитого "примаса" (цыганского солиста) Венгрии. На его похоронах тогда собрались лучшие музыканты страны. Чтобы выразить свое почтение и скорбь, они начали играть. Так и родился оркестр "100 скрипок", которому вскоре восторженно рукоплескала вся Европа, а затем и весь мир.

Эти музыканты играют без нот, у них нет дирижера в обычном понимании этого слова – каждым номером, солируя, управляет один из примасов. Особый колорит выступлению придают и национальные венгерские костюмы, в которых "цыганские Паганини" выходят на сцену.

Музыкальные критики называют оркестр "100 Паганини". А западная пресса написала: "Лист и Паганини восхитились бы. Ни один симфонический оркестр в мире не играет так сочно, с таким энергичным звучанием, так сильно и виртуозно!"

Не пропустите настоящее музыкальное чудо!

Начало концертов 9 марта в ММДМ – в 15:00 и 19:30.

