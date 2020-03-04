Мелодии Великобритании будут представлены в программе концерта ключевыми именами ХХ века

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 14 марта в Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла "Инструментальная капелла" исполнит сочинения классиков английской музыки. Слушателей ждут произведения, навеянные кельтским фольклором, достопримечательностями Рима и Лондона, шедевры Бриттена и Элгара, а также возможность целиком услышать знаменитый концерт Карла Дженкинса "Palladio" – безусловный хит XXI столетия.



В вечере примут участие лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган) и Симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла". Дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.

Даже если вы не знаете имя Карла Дженкинса, вы точно слышали его музыку. Он не раз получал награды за музыкальные композиции для рекламы, но это не мешает ему оставаться профессионалом экстра-класса и быть не только самым узнаваемым, но и самым успешным английским композитором наших дней. Концерт Дженкинса "Palladio" (1995), вдохновленный творениями великого итальянского архитектора эпохи Ренессанса, точно подарит вам радость встречи с любимыми мелодиями.

Музыка Великобритании представлена в программе ключевыми именами ХХ века. "Простая симфония" Бенджамина Бриттена (1934) увлекательна тем, что в ней 21-летний композитор использовал мелодии, сочиненные им в возрасте 9 – 12 лет. И хотя сами темы просты, мастерство их развития, совершенство формы и оркестровки выдают подлинный гений Бриттена.

В "Сюите Святого Павла" Густава Холста (1922) соединилось все, за что мы любим культуру Британских островов: неповторимая изысканность, легкий оттенок кельтского фольклора, элегантность, изобретательность и вместе с тем доступность. То же можно сказать и о знаменитой "Каприоль-сюите" Питера Уорлока (1926), которому лишь чрезмерная любовь к шотландскому виски и ранняя смерть помешали добиться широкого признания.

На историческом органе собора известный московский органист Федор Строганов исполнит знаменитую "Пассакалью" Генделя – еще одно сочинение, которое вы точно слышали, даже если не знаете имени его автора. Специально для этого концерта музыкант создал органную фантазию на темы из кинофильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", которую англичане так полюбили, что теперь она звучит в музее сыщика на Бейкер-стрит. Благодаря мастерству органиста уникальный инструмент заиграет разными красками и зазвучит как настоящий симфонический оркестр.

В программе концерта 14 марта:

Питер Уорлок (1894 – 1930). "Каприоль-сюита" для струнного оркестра

Эдвард Элгар (1857 – 1934). Серенада для струнного оркестра

Густав Холст (1874 – 1934). "Сюита Святого Павла" для струнного оркестра

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1750). Пассакалья соль минор (переложение для органа соло)

Владимир Дашкевич – Федор Строганов. Фантазия для органа на темы из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Бенджамин Бриттен (1913 – 1976). "Простая симфония" для струнного оркестра

Карл Дженкинс (*1944). "Palladio", кончерто гроссо для струнного оркестра

Начало – в 18:00.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7794229.

Симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" основан в 1979 г. и является одним из коллективов-первооткрывателей аутентичного исполнительства в России. В его репертуаре – западноевропейская музыка эпохи барокко и венского классицизма, произведения русских композиторов. Коллектив отличают обращение к традициям ансамблевой игры XVII – XVIII вв., внимание к стилю эпохи. Музыканты выступают с концертами по всей России, гастролируют за рубежом, регулярно проводят детские, благотворительные и просветительские концерты. Художественный руководитель – заслуженный артист России Виктор Луценко.

Федор Строганов – известный российский органист, клавесинист, композитор, доцент Московской консерватории, член Союза композиторов России. Лауреат I Международного конкурса органистов имени О. Г. Янченко (2002). Много лет ведет обширную концертную деятельность, исполняя органные произведения композиторов разных эпох, а также собственные сочинения. Стажировался в Парижской национальной консерватории как органист и композитор. Сотрудничает со многими всемирно известными коллективами, постоянный участник фестивалей в России и за рубежом, в том числе "Московская осень", фестиваль Гайдна в Айзенштадте, Моцарта в Вюрцбурге, "Vired Strings" в Сан-Франциско, "Органные вечера в Кусково" и многие другие.