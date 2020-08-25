Российские производители товаров для йоги успешно прошли стадию импортозамещения

Российские производители товаров для йоги успешно прошли стадию импортозамещения
Фото: пресс-служба
Проблема замены импортных составляющих на отечественные аналоги в различных отраслях возникла в 2014 году

Введенные западными странами санкции поставили российских производителей в жесткие рамки ограниченного импорта. Ситуацию ухудшило подорожание валюты, что привело к росту цен на импортную продукцию. В секторе поставок товаров для занятия йогой в это время назрела необходимость радикально переустройства всех рабочих схем. Более того, руководство таких крупных проектов, как Ramayoga,  приняло решение о создании собственных производственных мощностей, позволяющих поддерживать ассортимент на должном уровне.

Стоит сразу отметить, что разнообразные аксессуары, поставляемые в Россию, для занятия йогой производились, в основном, в Китае, Германии и Испании. Без определенного опыта конкурировать с сертифицированной импортной продукцией было попросту невозможно. Просто пример – германские заводы производят ПВХ для занятий спортом более 50 лет, а российские фабрики – чуть более 5 лет. Именно поэтому представители компании Ramayoga специально выезжали в эти страны, чтобы перенять опыт у постоянных поставщиков. Результатом стал коврикдля йоги "Пуна" с добавлением латекса для более сильного антискользящего эффекта.

Что касается более простых аксессуаров, то в настоящий момент эта компания более 85% изделий производит на внутреннем рынке. Соответственно на долю импорта приходится около 15%, что можно смело назвать убедительной победой в области импортозамещения.

Однако ведущие производители и продавцы товаров для йоги останавливаться на этом не собираются. Чтобы уверенно доминировать на этом рынке, необходимо выйти на экспорт собственной продукции для начала в страны СНГ. Тем более, что повышенный спрос на те же коврики открывает пространство для крупномасштабных стратегических маневров.

Например, компания Ramayoga в настоящий момент реализует более 2500 ковриков в месяц. Но даже такая впечатляющая цифра не насыщает полностью спрос на эти товары.

Пандемия коронавируса внесла свои жесткие коррективы в этот рынок, заставив ведущих продавцов искать новые пути для глобальной экспансии и стимулирования потенциальных покупателей. Но главная задача поступательного импортозамещения сегодня успешно решена, что придало этому сегменту максимально возможную независимость от импортных поставок.

Евгения НАГОРСКАЯ

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