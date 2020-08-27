В Москве открывается шоурум Want Her Dress

В магазине можно купить одежду звезд шоу-бизнеса по разумным ценам

В центре Москвы открывается шоурум Want Her Dress, где будет представлена личная одежда Ляйсан Утяшевой, Павла Воли, Юлианы Карауловой, Авроры, Екатерины Шемякиной и многих других российских знаменитостей. Приобрести наряды артистов и профессионалов из мира моды можно уже 29 августа на Старой Басманной 18с3.

В звездном комиссионном магазине Want Her Dress каждый покупатель сможет найти и повседневные вещи, и роскошные наряды со знаковых мероприятий. При этом вся одежда в шоуруме проходит строгий отбор: она находится в прекрасном состоянии и стоит разумных денег.

Формат Want Her Dress уникален, ведь каждый покупатель точно знает, чью именно вещь он приобретает. Кроме того, ресейл поддерживает идею осознанного потребления, позволяя сохранить ресурсы планеты.

Часть прибыли с каждой покупки будет направлена в фонды "Раздельный Сбор" и "Второе Дыхание", которые борются за уменьшение мусора и сбережение ресурсов.

Дополнительная информация:

Сайт: wantherdress.ru

Инстаграм: @want_her_dress