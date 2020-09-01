Сенатор: выпускники транспортного вуза востребованы

Сенатор: выпускники транспортного вуза востребованы
Лилия Гумерова. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указала, что подобные специалисты нужны стране

Российский университет транспорта готовит специалистов, которые нужны стране, и его выпускники очень востребованы. Об этом 1 сентября заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на встрече с первокурсниками транспортного университета.

"Выпускники вуза очень востребованы, так как с некоторых специальностей работодатели готовы уже забирать их и заключать с ними договоры. Это означает, что здесь готовят специалистов, которые сегодня нужны стране", – подчеркнула Лилия Гумерова.

По её словам, Российский университет транспорта – это пример гармоничного сочетания глубоких научных исследований, где присутствует связь с предприятиями и работодателями.

Она также отметила, что в настоящее время обсуждается идея о появлении специальной премии в области транспортной науки имени Образцова.

"Мы, как профильный комитет, берём на себя обязательство в помощи ее продвижения", – добавила Лилия Гумерова.

В пресс-службе вуза отметили, что более 6 тысяч первокурсников зачислены в новом учебном году в Российский университет транспорта.

Евгения НАГОРСКАЯ

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