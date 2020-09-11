Малиновская последовала примеру Бледанс и ради стройной фигуры стала пить таблетки

Маша Малиновская в последнее время очень изменилась

Это стали замечать поклонники звезды. Она не только сделала очередную пластику лица, но и сменила имидж и очень похудела. Теперь это не эксцентричная особа и светская львица. Маша стала более сдержанной. Она все чаще появляется в стильных нарядах оверсайз, в которых выглядеть великолепно, но также она стала более терпимой и философски смотрит на любые проблемы. Возможно, недавняя самоизоляция повлияла таким образом и Маша Малиновская по новому взглянула на себя и свою жизнь.

Ещё недавно она критиковала Эвелину Бледанс за то, что та принимает таблетки, чтобы похудеть, но теперь выяснилось что Маша недавно обратилась к врачу и тоже похудела с помощью специального лекарственного средства. Сейчас известная телеведущая посещает курсы веганское кухни и планирует открыть собственное кафе.