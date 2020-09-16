Cashback в тренде: что это и как работает

Онлайн продажи с каждым годом набирают все большие обороты, кардинально меняя взгляды на традиционные продажи и потихоньку вытесняя физические магазины

Несомненное удобство такой торговли оценили не только клиенты, но и сами компании. Переводя свои магазины в онлайн, появилась возможность снизить цены, сэкономив на аренде помещений, персонале и многом другом. С ростом числа онлайн магазинов, стали развиваться и кешбек-сервисы и именно о них мы и поговорим.

Что такое кэшбэк

Само определение происходит от английского термина cashback (cash – наличные, back – возвращать). Фактически это возврат части стоимости товара деньгами. Различные магазины и кэшбэк-сервисы предлагают от 1% до 15% от цены товара или услуги, но встречается и повышенный кэшбэк иногда до 50%.

Принцип очень простой – компании заключают партнерские соглашения с кэшбэк сервисами и выплачивают им процент с каждой продажи клиента которого привлек сервис. А сервис в свою очередь возвращает часть стоимости товара из полученного от магазина процента.

В последнее время уже некоторые банки стали выступать в роли кэшбэк-сервисов, заключая подобные соглашения с магазинами.

В итоге все в плюсе, компании получают лояльных клиентов, клиенты получают скидку в виде возврата части стоимости.

Как это работает

Возьмем для примера cash back Smarty.Sale. На данный момент он сотрудничает с более чем 2000 магазинами. Все что вам нужно, чтобы получить кэшбэк, зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующий магазин.

В сервисе все магазины также разделены по категориям товаров, и типу кэшбэка. Так что воспользовавшись фильтром, вы быстро сможете найти наилучшее предложение.

Отдельно есть расширение для браузера, которое всегда напомнит вам о том что вы можете получить кэшбэк с того или иного магазина. Расширение Смарти Сейл доступно для таких браузеров, как Google Chrome, Opera, Firefox и Яндекс.Браузер.

После совершения покупки, вам автоматически начисляется кэшбэк. Но сразу следует уточнить, на зачисление кэшбэка иногда может уходить до 30 дней. Это зависит от договоренности с магазином, но в среднем не больше двух недель.

После зачисления кэшбэка он будет отображаться у вас в личном кабинете и вы в любой момент сможете перевести их себе.

В сервисе доступен вывод на карты Visa/Mastercard, Яндекс.Деньги, QIWI или счет мобильного телефона.