Белоснежная улыбка без боли и дискомфорта – это реально

Набор для отбеливания зубов Smileo – воплощение мечты в реальность

Body

Еще недавно отбеливание зубов относилось к процедурам, которые многим недоступны. Чтобы добиться белизны зубов, требовались большие финансовые вложения, ведь эмаль не может всегда оставаться белоснежной, под воздействием красящих пигментов, которые употребляются с пищей, она постепенно темнеет. Сегодня белоснежная улыбка – уже не только мечта. С появлением набора для отбеливания зубов Smileo можно легко, в домашних условиях, без боли и дискомфорта избавиться от налета, осветлить эмаль на несколько тонов.

Бренд Smileo – особенности и преимущества

Европейской студией отбеливания эмали был проведен ряд обследований. По их результатам специалистами была разработана уникальная формула, направленная на безопасное и деликатное отбеливание. На ее основе был произведен набор для отбеливания зубов Smileo. Благодаря научным разработкам удалось создать такой продукт, который не разрушает поверхность эмали. Он уже смог доказать свою эффективность и завоевал популярность среди потребителей во всем мире.

В набор для отбеливания зубов Smileo входят только натуральные и безопасные компоненты. Основной компонент – перборат натрия, он не доставляет болезненных ощущений, не разрушает поверхность эмали. Благодаря этому процесс отбеливания становится комфортным.

Уже после первого применения будут заметны результаты, а пройдя полный курс в течение 7 дней, вы сможете вернуть естественную белизну эмали. Благодаря усовершенствованной технологии не требуется использовать обезболивание, проводить изоляцию десен.

Преимущества средств для отбеливания бренда Smileo

Благодаря Smileo обзору можно определить три ведущих фактора, которые способствовали мировой популярности средств:

Эффективность – ни одно другое средство с аналогичным действием еще не давало таких результатов. Вы сможете увидеть результат уже после первых применений – эмаль станет светлее на пять тонов. Вы сможете контролировать изменения каждый день самостоятельно при помощи специальной шкалы оттенков. Ежедневное использование средства в течение недели даст желаемый результат. Но, чтобы добиться стойкого эффекта, рекомендуется после проведения процедур соблюдать правила ухода за полостью рта. Важно соблюдать гигиену, стараться исключать их рациона продукты с агрессивными красящими пигментами.

Безопасность – это один из важных факторов, который имеет значение, если речь идет о здоровье. При производстве геля используется только уникальная формула, которая позволяет удалять пигментацию мягко, безболезненно и безопасно. Вы легко избавитесь от пятен табака, кофе или крепкого чая. Использование геля для отбеливания не повышает чувствительность зубов, не наносит вреда эмали. Этого удалось добиться только отказом от агрессивных компонентов.

Доступность – иметь белоснежную улыбку раньше могли не многие, стоимость процедур становилась барьером к достижению цели. Набор для отбеливания зубов Smileo удобен и практичен: достаточно уделить 30 минут в день на то, чтобы выглядеть идеально. Вы сможете отбеливать зубы в любое удобное для вас время. Выполнять процедуру можно самостоятельно, как дома, так и на работе.

Линейка товаров Smileo

Вся продукция, представленная компанией Smileo, составляет целую систему средств гигиены полости рта и осветления зубов. Ее можно использовать не только в домашних условиях, но и для проведения процедуры в специализированных клиниках.

Использовав набор для отбеливания зубов Smileo хотя бы один раз, вы убедитесь, что это самый простой, быстрый и безопасный способ, ведь уже после первого применения ваша улыбка станет яркой и выразительной. Ни одно другое средство не даст такого результата – через 10 минут вы заметите осветление эмали, а за неделю ваши зубы станут на 8 оттенков белее. С набором для отбеливания зубов Smileo вас ждет восхитительная улыбка в максимально короткие сроки без повышения чувствительности и боли.

Главная особенность средств этого бренда заключается в отсутствии в составе агрессивных элементов – вы можете не беспокоиться от безопасности своих зубов. Гель для отбеливания не вредит ни только эмали, но и общему состоянию здоровья, поэтому его можно использовать как для отбеливания, так и для поддержания белоснежной улыбки каждый день.

Теперь вам не страшны пятна от кофе, крепкого чая или табака. Всего 10 минут в день помогут справиться с любым видом пигментации.

Ассортимент Smileo

Компания-производитель предлагает широкий выбор средств, которые помогут добиться белоснежной улыбки без огромных финансовых вложений и болевых ощущений. Отбеливание стало доступно даже в домашних условиях. Вы увидите, как ваша эмаль станет совершенной уже за одну неделю. А если результат вас не удовлетворит, компания вернет вам деньги.

В обзор продукции Smileo можно включить:

Набор для отбеливания Smileo

Это основная продукция этого бренда. В состав набора входит:

специальная лампа холодного света;

шприцы, наполненные гелем для обработки эмали;

индивидуальные капы;

шкала оттенков (используя ее, вы сможете ежедневно контролировать результат проведения процедуры);

инструкция по применению.

Основной компонент набора – гель, который состоит из воды, ментола, хлорида натрия. Это щадящие для эмали компоненты, которые используются не только в средствах для ухода за зубами, но и в косметологии и входят в состав многих кремов для удаления пигментации на лице.

Гель начинает свое активное действие после нагревания холодным светом. Средство разогревается, происходит выделение атомарного кислорода, который проникает в структуру зуба, а далее происходит разрушительное воздействие на цветные пигменты. Несмотря на то, что действие на пигментацию очень сильное и эффективное, состоянию эмали ничего не грозит, она не повреждается под воздействием геля.

Отбеливающие 3D полоски

Одним из популярных продуктов компании являются отбеливающие полоски, которые позволяют очень легко и быстро добиться восхитительной белизны зубов. Полоски наносятся на зубы на полчаса, после их удаления достаточно только прополоскать рот, и можно наслаждаться восхитительным результатом. Вы сможете заметить его сразу же.

Полоски очень приятные, они мягки и тонкие и при нанесении их почти не видно на зубах. В одной упаковке их 14 штук.

Приобретая 3D полоски, вы получаете:

гарантированный результат осветления на четыре тона уже после первого применения;

полную безболезненность;

качественное средство, произведенное по уникальной формуле, обеспечивающей деликатное отбеливание;

стойкий эффект в течение двух месяцев.

Использовать полоски очень просто. Для этого вам нужно всего лишь:

Отсоединить полоску от основы.

Приложить к зубам, слегка прижать.

К внутренней стороне зубов завернуть выступающую часть.

Держать полчаса. Затем просто прополоскать рот.

Важно не только правильно использовать полоски, но и соблюдать правила ухода за полостью рта после проведения процедуры отбеливания. В течение двух часов после нанесения полосок нужно отказаться от употребления кофе и крепкого чая, а также сигарет. Следующие два дня также не рекомендуется есть продукты с содержанием красящих пигментов (к ним относятся цитрусовые, шоколад, соусы).

Дополнительный гель Smileo

В наборе для отбеливания Smileo вы получаете 3 шприца. Но после того, как гель закончится, можно дополнительно приобрести новый, чтобы продолжить курс отбеливания. Одной упаковки геля хватает на проведение семи процедур. Важно заправлять гелем только набор фирмы Smileo, для других брендов он не подходит.

Порошок активированного угля Smileo

Еще один продукт компании заслужил особое доверие потребителей – это активированный уголь в порошке Smileo. Это абсолютно натуральный продукт, который получают из скорлупы кокоса. Его можно использовать ежедневно, не опасаясь за состояние эмали.

Правила использования набора для отбеливания зубов Smileo

С того момента, как появился набор для отбеливания зубов Smileo, можно забыть о стеснении и скромных улыбках. И этого добиться очень легко. В наборе для отбеливания вы получаете:

Три шприца, заполненные гелем. Это абсолютно безвредное средство, которое можно использовать ежедневно даже тем, у кого повышенная чувствительность зубов. На сегодняшний день оно считается самым безопасным. Одного шприца объемом 3 миллилитра хватит на проведения семи процедур.

Капы – это индивидуальные формы, изготовленные из гипоаллергенного материала. Перед использованием нужно сформировать из них форму под свои зубы: под воздействием горячей воды материал кап становится эластичным, ему можно придать любую форму, причем она сохраняется после охлаждения.

Лампа холодного света, которая предназначена для активации компонентов геля. Благодаря ее использованию удается усилить эффект осветления.

Пользоваться набором для отбеливания Smileo очень просто. Процесс выглядит следующим образом:

Перед началом процедуры нужно изготовить индивидуальную форму. Для этого капы, которые находятся в наборе, нужно подержать в горячей воде не менее 15 секунд. Температура воды должна быть 70 градусов, материал должен стать мягким и эластичным. После этого капу нужно надеть на нижнюю и верхнюю челюсть, затем плотно прижать. Выдержать форму на зубах до тех пор, пока материал не остынет, и не примет нужную форму. Форма сохраняется, и вы ее сможете использовать многократно.

Перед началом отбеливания зубы нужно тщательно почистить, затем отбеливающий гель тонким слоем распределяется по внутренней поверхности формы. Капы надеваются на зубы, тщательно прижимаются. Важно проследить, чтобы гель не попал на десны. Затем форму нагревают лампой – это поможет активировать действие геля.

Форму снимают через 30 минут, затем тщательно прополаскивают рот. Необходимо полностью удалить остатки геля.

Полный курс отбеливания рассчитан на 14 дней. Как только гель, который входит в состав набора закончится, можно приобрести дополнительно новые шприцы, и продолжить выполнение процедур. Важно ограничить в течение двух суток после завершения курса употребление продуктов с содержанием красящих пигментов.

По отзывам покупателей, использующих набор для отбеливания зубов Smileo, негативных эффектов не наблюдается. Но если в процессе проведения процедуры чувствуется дискомфорт или боль, капы нужно снять.

Противопоказания к применению

Продукция бренда Smileo популярна благодаря щадящему составу, безопасному использованию. Но есть несколько противопоказаний, связанных с особенностями организма. Набор для отбеливания Smileo не рекомендуется в следующих случаях:

при вынашивании ребенка и кормлении грудью;

в возрасте до 18 лет;

при заболеваниях полости рта.

Если у вас есть кариес, то предварительно нужно пройти лечение, и только через пять дней приступать к процедуре отбеливания. После удаления зуба набор может быть использован не ранее, чем через месяц.

Результат будет достигнут только в том случае, если средство используется на эмали настоящих зубов, для виниров и коронок оно не подходит.

Хочу белоснежную улыбку!