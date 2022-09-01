Проблемы с замком в дверях – повод вызвать мастера

Замки – ежедневно эксплуатируемые механизмы во входных и межкомнатных, в автомобильных, сейфовых, офисных и прочих дверях. Как правило, мы не замечаем эти механизмы до тех пор, пока они не начинают ломаться, или пока мы не теряем ключи. Что делать в этом случае, обращаться ли к кому-то, и если да, то к кому?



Различные проблемы с замками

Ломаются все замки без исключения, особенно те, за которыми не ухаживают, которые находятся под дождем, на морозе, в пыльных условиях. В целом, "замочные" проблемы можно разделить на несколько категорий:

1. Заедание, блокировка и трудности с поворотом ключа

2. Механические повреждения механизма

3. Вандализм и попытка взлома

4. Потеря или хищение ключей

Некоторые проблемы реально решить своевременным обслуживанием, ремонтом и заменой вышедших из строя частей. Другие – требуют полной замены запорного устройства, с предварительным вскрытием или без него.

К кому обращаться за помощью

Несмотря на то, что элементарный уход за замком под силу каждому, более специфические задачи вроде вскрытия входного замка или замены "личинки", под силу только профильным специалистам. Обычно они работают в штате круглосуточных аварийных служб вроде московского сервиса "Новый замок". Подробнее здесь: http://newzamok.ru/.

Во-первых, мастера узкого профиля, как правило, вскрывают и меняют замки с минимальным повреждением сопутствующей фурнитуры и дверного полотна. В большинстве случаев сделать это удается вообще без повреждений и применения силовых методов.

Во-вторых, мастера могут вскрыть буквально любой механизм, независимо от производителя, класса секретности и устойчивости замка к взлому. Вопрос только в цене и сроках проведения работ. Для вскрытия используется специализированное точное оборудование, но в редких случаях приходится высверливать, срезать и выбивать.

В-третьих, мастера занимаются заменой замков, в том числе установкой более надежных моделей на место неоправдавшихся надежд аналогов, подготовкой и усилением посадочных мест, повышением общей устойчивости механизмов к взлому.

Выбирая службу вскрытия и замены замков, от дверных до автомобильных, обращайте внимание на прейскурант. Если он не фиксированный, то цену за работы вам должны озвучить до начала вскрытия. Кроме того, проверьте доступность услуг сервиса в вашем районе – особенно это актуально для аварийных и экстренных вызовов, а также вызовов в ночное время.