Названы полуфиналисты Urban Awards 2022

25 сентября завершилось онлайн-голосование комитетов жюри в рамках 14-й Московской премии Urban Awards. Эксперты оценивали 83 объекта по сотне параметров, предварительно изучив всю предоставленную информацию и документацию. Им нужно было не только проставить баллы, но и обосновать, почему проект получил именно такую оценку. В итоге был сформирован шорт-лист полуфиналистов, допущенных к участию в следующем этапе. Список утвержден независимым консультантом премии – компанией "Технологии доверия".



"Мы часто слышим от застройщиков, которые в первый раз принимают участие в Urban Awards, что наши анкеты сложные для заполнения. Нужно предоставить весомый пул информации об объекте, чтобы получить по-настоящему объективную оценку от нашей системы, а также, чтобы жюри всесторонне изучили жилой комплекс. Но по-другому нельзя. Только имея полное представление о проекте, можно поставить ему именно тот балл, который он заслуживает. Только так можно выявить лучший жилой комплекс. В девелопменте конкуренция должна быть честной. Ведь все мы работаем над улучшением качества жилья, повышением уровня комфорта наших граждан", – комментирует генеральный директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Шорт-лист полуфиналистов Московской премии:

Жилой комплекс года бизнес класса Москвы

ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"

ЖК Рихард, ГК ФСК

Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

Жилой остров Nagatino i-Land, Группа "Эталон"

homecity, PPF Real Estate Russia

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы

ЖК Voxhall, Группа "Эталон"

MyPriority Basmanny, ГК "Гранель"

Квартал небоскребов "Событие". Пятая очередь, Донстрой

Достижение, Sminex

Level Мичуринский, Level Group

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы

Дом "Абрикосов", MR Group

Чистые Пруды, Sminex

OPUS, Группа компаний "Пионер"

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы

Nametkin Tower, ГК "Основа"

ЖК LES, ООО "МетроПолис"

N'ICE LOFT, COLDY

Level Стрешнево, Level Group

Досфлота 10. Апартаменты у реки, Galaxy Group

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы

ИЛЬИНКА 3/8, ИНТЕКО

The Patricks, R4S Group

Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22", ГК "Галс-Девелопмент"

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области

Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

ЖК "Новая Щербинка", Time development

Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области

Миниполис Дивное, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Эко Видное 2.0, MR Group

"Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

Тетрис, ГК "Садовое Кольцо"

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области

"Точка отсчета", e. Development

ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ

Заречный квартал, IKON Development

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы

Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION

Клубный дом VERNISSAGE, ZIGGURAT

GloraX Aura Белорусская, GloraX

Ahead, Vos'hod

Клубный дом VERDI, GLINCOM

Лучший жилой комплекс премиум-класса Москвы

Клубный дом "Река", Донстрой

ЖК Symphony, 34, MR Group

River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

ONEST, ИНТЕКО

HIGH LIFE Летниковская, 11 жилой комплекс I этап, HIGH LIFE Летниковская, 11

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры

ЖК Рихард, ГК ФСК

Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

Парк "Событие", 1 очередь, Донстрой

Комплекс года с лучшей архитектурой

ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"

ЖК Рихард, ГК ФСК

Парк "Событие", 1 очередь, Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы

ONEST, ИНТЕКО

Ривер Парк Коломенское. Корпус 4, AEON Corporation совместно с "Ферро-Строй"

Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

"Клубный город на реке Primavera" Квартал Vivaldi, "СЗ "Стадион "Спартак"

Раменки от Донстрой: "Река", "Огни", "Событие", Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области

"Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"

Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Самый инвестиционно-привлекательный проект

River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION

SLAVA, MR Group, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ)

Лучший комплекс комфорт-класса Москвы

Level Южнопортовая, Level Group

ЖК "Любовь и голуби", СМУ-6 Инвестиции

ЖК "Михалковский", РГ-Девелопмент

Эко-квартал "Аквилон Митино", Группа "Аквилон"

Апарт-комплекс Clementine, СМУ-6 Инвестиции

Лучший клубный дом

Дом "Абрикосов", MR Group

Чистые Пруды, Sminex

The Patricks, R4S Group

Лучший жилой комплекс Новой Москвы

ЖК "Румянцево-Парк", Lexion Development

ЖК "Городские Истории", АО "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка"

ЖК "ЭкоБунино", ГК МИЦ

Лучший малоэтажный комплекс Московской области

ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ

"Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

ЖК "Живописный", ГК "Гранель"

Лучший жилой небоскреб Москвы

Famous, MR Group

River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

ЖК ROTTERDAM, ГК ФСК

Wellton Towers, Концерн "КРОСТ"

ЖК Will Towers, ООО "Минские Холмы"

12 октября состоится выезд жюри на готовые объекты бизнес-класса для детального изучения, после чего 14 октября станут известны финалисты премии. На заключительном этапе жюри определит победителей Urban Awards. Их имена прозвучат 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на торжественной церемонии награждения.