Объявлены финалисты премии Urban Awards

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Независимый аудитор 14-й московской
премии Urban Awards – "Технология Доверия" – завершил проверку результатов
голосования жюри по итогам посещения готовых объектов бизнес-класса. Утвержден
список финалистов, которые защитят свои проекты на заключительном этапе 2
ноября в очном формате.
Финалисты 14-й московской премии Urban Awards:
Жилой комплекс года бизнес-класса
Москвы
· ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"
· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
· homecity, PPF Real Estate Russia
Лучший строящийся жилой комплекс
бизнес-класса Москвы
· ЖК Voxhall, Группа "Эталон"
· MyPriority Basmanny, ГК "Гранель"
· Квартал небоскребов "Событие". Пятая очередь, Донстрой
· Достижение, Sminex
· Level Мичуринский, Level Group
Лучший строящийся жилой комплекс
элит-класса Москвы
· Дом "Абрикосов", MR Group
· Чистые Пруды, Sminex
· OPUS, Группа компаний "Пионер"
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса
Москвы
· Nametkin Tower, ГК "Основа"
· ЖК LES, ООО "МетроПолис"
· N'ICE LOFT, COLDY
· Level Стрешнево, Level Group
· Досфлота 10. Апартаменты у реки, Galaxy Group
Лучший комплекс апартаментов
элит-класса Москвы
· ИЛЬИНКА 3/8, ИНТЕКО
· The Patricks, R4S Group
· Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22", ГК "Галс-Девелопмент"
Жилой комплекс года комфорт-класса
Московской области
· Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
· ЖК "Новая Щербинка", Time development
· Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"
Лучший строящийся жилой комплекс
комфорт-класса Московской области
· Миниполис Дивное, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
· Эко Видное 2.0, MR Group
· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
· Тетрис, ГК "Садовое Кольцо"
Лучший строящийся жилой комплекс
бизнес-класса Московской области
· "Точка отсчета", e. Development
· ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ
· Заречный квартал, IKON Development
Лучший комплекс апартаментов
премиум-класса Москвы
· Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION
· Клубный дом VERNISSAGE, ZIGGURAT
· GloraX Aura Белорусская, GloraX
· Ahead, Vos'hod
· Клубный дом VERDI, GLINCOM
Лучший жилой комплекс премиум-класса
Москвы
· Клубный дом "Река", Донстрой
· ЖК Symphony, 34, MR Group
· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
· ONEST, ИНТЕКО
· HIGH LIFE Летниковская, 11 жилой комплекс I этап, HIGH LIFE Летниковская, 11
Лучшая концепция благоустройства и
инфраструктуры
· ЖК Рихард, ГК ФСК
· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
· "Событие", 1 очередь, Донстрой
Комплекс года с лучшей архитектурой
· ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"
· ЖК Рихард, ГК ФСК
· "Событие", 1 очередь, Донстрой
Лучший проект комплексного освоения
территорий Москвы
· ONEST, ИНТЕКО
· Ривер Парк Коломенское. Корпус 4, AEON Corporation совместно с "Ферро-Строй"
· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
· "Клубный город на реке Primavera" Квартал Vivaldi, "СЗ "Стадион "Спартак"
· Раменки от Донстрой: "Река", "Огни", "Событие", Донстрой
Лучший проект комплексного освоения
территорий Московской области
· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
· Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"
· Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
Самый инвестиционно привлекательный
проект
· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
· Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION
· SLAVA, MR Group, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ)
Лучший комплекс комфорт-класса Москвы
· Level Южнопортовая, Level Group
· ЖК "Михалковский", РГ-Девелопмент
· Эко-квартал "Аквилон Митино", Группа "Аквилон"
· Апарт-комплекс Clementine, СМУ-6 Инвестиции
· Апарт-комплекс HighWay, ГК Гранель
Лучший клубный дом
· Дом "Абрикосов", MR Group
· Чистые Пруды, Sminex
· The Patricks, R4S Group
Лучший жилой комплекс Новой Москвы
· ЖК "Румянцево-Парк", Lexion Development
· ЖК "Городские Истории", АО "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка"
· ЖК "ЭкоБунино", ГК МИЦ
Лучший малоэтажный комплекс Московской
области
· ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ
· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
· ЖК "Живописный", ГК "Гранель"
Лучший жилой небоскрёб Москвы
· Famous, MR Group
· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
· ЖК ROTTERDAM, ГК ФСК
· Wellton Towers, Концерн "КРОСТ"
· ЖК Will Towers, ООО "Минские Холмы"
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