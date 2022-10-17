Объявлены финалисты премии Urban Awards

Объявлены финалисты премии Urban Awards
Фото: пресс-служба

Независимый аудитор 14-й московской премии Urban Awards – "Технология Доверия" – завершил проверку результатов голосования жюри по итогам посещения готовых объектов бизнес-класса. Утвержден список финалистов, которые защитят свои проекты на заключительном этапе 2 ноября в очном формате. 

Финалисты 14-й московской премии Urban Awards:

Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы
·      ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"
·    Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
·      homecity, PPF Real Estate Russia

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
·    ЖК Voxhall, Группа "Эталон"
·    MyPriority Basmanny, ГК "Гранель"
·    Квартал небоскребов "Событие". Пятая очередь, Донстрой
·    Достижение, Sminex
·    Level Мичуринский, Level Group

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы
·    Дом "Абрикосов", MR Group
·    Чистые Пруды, Sminex
·    OPUS, Группа компаний "Пионер"

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы
·    Nametkin Tower, ГК "Основа"
·    ЖК LES, ООО "МетроПолис"
·    N'ICE LOFT, COLDY
·    Level Стрешнево, Level Group
·    Досфлота 10. Апартаменты у реки, Galaxy Group

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы
·    ИЛЬИНКА 3/8, ИНТЕКО
·    The Patricks, R4S Group
·    Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22", ГК "Галс-Девелопмент"

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области
·    Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
·    ЖК "Новая Щербинка", Time development
·    Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области
·    Миниполис Дивное, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
·    Эко Видное 2.0, MR Group
·    "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
·    Тетрис, ГК "Садовое Кольцо"

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области
·    "Точка отсчета", e. Development
·    ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ
·    Заречный квартал, IKON Development

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы
·    Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION
·    Клубный дом VERNISSAGE, ZIGGURAT
·    GloraX Aura Белорусская, GloraX
·    Ahead, Vos'hod
·    Клубный дом VERDI, GLINCOM

Лучший жилой комплекс премиум-класса Москвы
·    Клубный дом "Река", Донстрой
·    ЖК Symphony, 34, MR Group
·    River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
·    ONEST, ИНТЕКО
·    HIGH LIFE Летниковская, 11 жилой комплекс I этап, HIGH LIFE Летниковская, 11

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
·    ЖК Рихард, ГК ФСК
·    Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
·    "Событие", 1 очередь, Донстрой

Комплекс года с лучшей архитектурой
·    ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"
·    ЖК Рихард, ГК ФСК
·    "Событие", 1 очередь, Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы
·    ONEST, ИНТЕКО
·    Ривер Парк Коломенское. Корпус 4, AEON Corporation совместно с "Ферро-Строй"
·    Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"
·    "Клубный город на реке Primavera" Квартал Vivaldi, "СЗ "Стадион "Спартак"
·    Раменки от Донстрой: "Река", "Огни", "Событие", Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области
·    "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
·    Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"
·    Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Самый инвестиционно привлекательный проект
·    River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
·    Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION
·    SLAVA, MR Group, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ)

Лучший комплекс комфорт-класса Москвы
·    Level Южнопортовая, Level Group
·    ЖК "Михалковский", РГ-Девелопмент
·    Эко-квартал "Аквилон Митино", Группа "Аквилон"
·    Апарт-комплекс Clementine, СМУ-6 Инвестиции
·    Апарт-комплекс HighWay, ГК Гранель

Лучший клубный дом
·    Дом "Абрикосов", MR Group
·    Чистые Пруды, Sminex
·    The Patricks, R4S Group

Лучший жилой комплекс Новой Москвы
·    ЖК "Румянцево-Парк", Lexion Development
·    ЖК "Городские Истории", АО "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка"
·    ЖК "ЭкоБунино", ГК МИЦ

Лучший малоэтажный комплекс Московской области
·    ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ
·    "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development
·    ЖК "Живописный", ГК "Гранель"

Лучший жилой небоскрёб Москвы
·    Famous, MR Group
·    River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент
·    ЖК ROTTERDAM, ГК ФСК
·    Wellton Towers, Концерн "КРОСТ"
·    ЖК Will Towers, ООО "Минские Холмы"

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Победителей назовут 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на торжественной церемонии награждения.

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