Объявлены финалисты премии Urban Awards

Независимый аудитор 14-й московской премии Urban Awards – "Технология Доверия" – завершил проверку результатов голосования жюри по итогам посещения готовых объектов бизнес-класса. Утвержден список финалистов, которые защитят свои проекты на заключительном этапе 2 ноября в очном формате.



Финалисты 14-й московской премии Urban Awards:

Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы

· ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"

· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

· homecity, PPF Real Estate Russia

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы

· ЖК Voxhall, Группа "Эталон"

· MyPriority Basmanny, ГК "Гранель"

· Квартал небоскребов "Событие". Пятая очередь, Донстрой

· Достижение, Sminex

· Level Мичуринский, Level Group

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы

· Дом "Абрикосов", MR Group

· Чистые Пруды, Sminex

· OPUS, Группа компаний "Пионер"

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы

· Nametkin Tower, ГК "Основа"

· ЖК LES, ООО "МетроПолис"

· N'ICE LOFT, COLDY

· Level Стрешнево, Level Group

· Досфлота 10. Апартаменты у реки, Galaxy Group

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы

· ИЛЬИНКА 3/8, ИНТЕКО

· The Patricks, R4S Group

· Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22", ГК "Галс-Девелопмент"

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области

· Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

· ЖК "Новая Щербинка", Time development

· Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области

· Миниполис Дивное, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

· Эко Видное 2.0, MR Group

· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

· Тетрис, ГК "Садовое Кольцо"

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области

· "Точка отсчета", e. Development

· ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ

· Заречный квартал, IKON Development

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы

· Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION

· Клубный дом VERNISSAGE, ZIGGURAT

· GloraX Aura Белорусская, GloraX

· Ahead, Vos'hod

· Клубный дом VERDI, GLINCOM

Лучший жилой комплекс премиум-класса Москвы

· Клубный дом "Река", Донстрой

· ЖК Symphony, 34, MR Group

· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

· ONEST, ИНТЕКО

· HIGH LIFE Летниковская, 11 жилой комплекс I этап, HIGH LIFE Летниковская, 11

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры

· ЖК Рихард, ГК ФСК

· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

· "Событие", 1 очередь, Донстрой

Комплекс года с лучшей архитектурой

· ЖК Bauman House, ГК "КОРТРОС"

· ЖК Рихард, ГК ФСК

· "Событие", 1 очередь, Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы

· ONEST, ИНТЕКО

· Ривер Парк Коломенское. Корпус 4, AEON Corporation совместно с "Ферро-Строй"

· Жилой квартал LIFE-Варшавская (II этап), ГК "Пионер"

· "Клубный город на реке Primavera" Квартал Vivaldi, "СЗ "Стадион "Спартак"

· Раменки от Донстрой: "Река", "Огни", "Событие", Донстрой

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области

· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

· Квартал "Новые Котельники", Концерн "РУСИЧ"

· Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Самый инвестиционно привлекательный проект

· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

· Комплекс сервисных апартаментов премиум-класса CULT, GRAVION

· SLAVA, MR Group, ПроГород (Группа ВЭБ.РФ)

Лучший комплекс комфорт-класса Москвы

· Level Южнопортовая, Level Group

· ЖК "Михалковский", РГ-Девелопмент

· Эко-квартал "Аквилон Митино", Группа "Аквилон"

· Апарт-комплекс Clementine, СМУ-6 Инвестиции

· Апарт-комплекс HighWay, ГК Гранель

Лучший клубный дом

· Дом "Абрикосов", MR Group

· Чистые Пруды, Sminex

· The Patricks, R4S Group

Лучший жилой комплекс Новой Москвы

· ЖК "Румянцево-Парк", Lexion Development

· ЖК "Городские Истории", АО "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Рассказовка"

· ЖК "ЭкоБунино", ГК МИЦ

Лучший малоэтажный комплекс Московской области

· ЖК "Сказка" (этап 2), МАГИ

· "Светлый мир "БиоПолис…", Seven Suns Development

· ЖК "Живописный", ГК "Гранель"

Лучший жилой небоскрёб Москвы

· Famous, MR Group

· River Park Towers Кутузовский, Аеон Девелопмент

· ЖК ROTTERDAM, ГК ФСК

· Wellton Towers, Концерн "КРОСТ"

· ЖК Will Towers, ООО "Минские Холмы"

Инновация года: IT-решение в сфере девелопмента

· Нмаркет.ПРО – федеральная система бронирования новостроек

· Мажордом

· Jcat.Недвижимость

· SIGNAL

Победителей назовут 24 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на торжественной церемонии награждения.