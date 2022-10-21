Молодежь Вологды нашла инвесторов для запуска своих проектов

Трое самых перспективных участников получили финансирование на реализацию проектов

21 октября в рамках Всероссийского проекта "Инвестиционные сессии" от Росмолодёжь.Бизнес в Вологде состоялась встреча, где предприниматели региона в возрасте от 14 до 35 лет презентовали свои идеи экспертам и инвесторам.



Проект "Инвестиционные сессии" запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Он включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и дает возможность молодежи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены все ресурсы для развития. Перед презентацией участники проходили подготовку, дистанционно обучались навыку публичных выступлений. Полученные знания пригодились им на защите проектов.

"Инвестиционные сессии – это великолепная возможность попробовать себя в роли предпринимателя, действующего бизнесмена, желающего получить инвестиции. Я считаю, что выступить перед инвестором – это сложно. Должна быть особая степень подготовки, расчетов, выстраивание стратегии. Это отличный опыт и шанс заявить о себе", — заявила Екатерина Дмитриева, эксперт по голосу и речи, предприниматель.

Членами жюри стали представители деловых кругов области, общественные деятели и представители инвестиционного сообщества. После презентаций участники общались с экспертами в формате нетворкинга и задавали им вопросы о дальнейшем развитии своего дела.

"Очень вдохновляющие выступления. Разноплановость проектов цепляет – есть проекты про культуру русского Севера и нашу самобытность. Например, проект "Лыковый лапоть". И есть проекты очень "бизнесовые", у которых есть перспективы масштабироваться на всю страну", – прокомментировал Сергей Башкиров, предприниматель, член совета Вологодского отделения Деловой России.

На мероприятии собралось более 30 участников. Перед жюри выступили с презентациями 12 предпринимателей, из них 3 получили денежные призы от инвестиционного фонда "ISLA".

Если вы инвестор и не попали на встречу в Вологде, то до середины ноября вы можете подать заявку на участие в других регионах. Для этого заполните анкету на https://investmentsession.ru/. Основное требование – не менее 3 лет предпринимательского опыта.

Проект реализуется треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи в 30 городах России. В ходе очных мероприятий эксперты заслушают выступления более 600 команд. "Инвестиционные сессии" будут развиваться и продолжат работу в 2023 году.