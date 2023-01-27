Мебель по индивидуальному проекту: долгоиграющий тренд рынка

Как заказать подходящую именно вам мебель

Безусловно, сегодня потребители уделяют куда больше внимания выбору мебели для своей квартиры или дома, чем двадцать или даже десять лет назад. Причем, потенциальные владельцы новой кухни, гардеробной или детской смотрят не только на ценник, но и на дизайн фасадов, комплектацию и функциональность мебели, на ее размеры, которые должны вписаться в интерьер идеально.



Разумеется, с такими требованиями найти "ту самую", на сто процентов подходящую именно вам мебель в стандартных каталогах и не пойти при этом на компромиссы едва ли возможно. Как быть в таком случае? Решение есть – мебель по индивидуальному проекту и размерам.

Заказать дизайн-проект и изготовление мебели из премиум-материалов по индивидуальным размерам вы можете на сайте мебельной фабрики "МЕБИУС": www.mastermebius.ru.

Особенности "индивидуальной" мебели

Во-первых, если вы не ограничены стандартными размерами мебельного каталога, вы эффективнее используете доступное место в квартире, учитывая расположение других предметов интерьера и инженерных коммуникаций, а также планировку. Тем более если планировка и высота потолков тоже нестандартные. То есть, не вы будете подстраиваться под мебель, а она под вас.

Во-вторых, вы сможете реализовать оригинальные практические решения, не загоняя себя в рамки готовых шкафов, ниш и гардеробных. Хотите огромный угловой шкаф "в потолок"? Пожалуйста. Хотите гардеробную по всей длине стенки в прихожей или уникальный шейкер-шкаф на кухню? Нет проблем.

И это не говоря уже о внутреннем оформлении мебели – подсветка, полочки, ящики, аксессуары – внутри все будет тоже подстроено под ваши запросы.

В-третьих, это неограниченный полет фантазии в плане внешнего вида декора. Вам понравился шкаф из каталога, но вы хотели бы фасады, покрытые эмалью или дверцы в виде деревянных жалюзи? Профильные фабрики соберут такую мебель, которую вы закажите.

Как заказать мебель по индивидуальному проекту

Как правило, начинается все с замеров в согласованное время. Даже если вы умеете пользоваться рулеткой, лучше вызвать замерщика, который учтет те нюансы, о которых вы могли не догадываться. Так вы будете уверены, что все дверцы и ящики будут открываться, как надо, розетки и прочие коммуникации не будут перекрыты, а мебель точно встанет на свое законное место.

После замеров разрабатывается дизайн-проект – или силами специалистов мебельной фабрики или на основе клиентских эскизов. На этом этапе можно поэкспериментировать с фасадами, подсветкой, комплектацией (современные фабрики делают 3D-визуализацию, поэтому это несложно). После согласования проекта просчитывается стоимость и сроки.

Затем фабрика принимается за работу и производит монтаж в согласованные сроки. Как правило, с момента обращения и до момента подписания актов выполненных работ проходит около 30 дней.