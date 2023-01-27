На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Организаторами мероприятия выступили 4 благотворительных фонда и ВДНХ

28 января на самом большом катке столицы в девятый раз состоится благотворительный день. В этот день гости смогут принять участие в заездах в карнавальных масках и прокатиться по льду вместе с аниматорами в костюмах мультгероев, а также встретиться с подопечными фондов и благотворителями. Все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность.



Гостей "Того самого катка" на ВДНХ приглашают принять участие в ежегодной акции, которая проходит на Главной выставке страны девятый раз. 28 января здесь пройдет благотворительный день, направленный на сбор средств для подопечных фондов. Все средства от продажи билетов на каток будут перечислены в такие фонды, как Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд "Линия жизни" и благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

В рамках акции для гостей ледовой площадки подготовлена анимационная программа.

В 12:00 здесь состоится официальная церемония открытия программы благотворительного дня – на сцене для посетителей катка выступят олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова, актер театра и кино Виктор Добронравов, фигуристка Анастасия Гребенкина, певец Владимир Левкин, актеры и основатели фонда "Я есть!" Ксения Алферова и Егор Бероев, а также представители других благотворительных фондов-участников. Ведущим программы благотворительного дня станет актер театра и кино Георгий Перадзе.

В 12:00 на лед выйдут ростовые куклы и представят для детей и взрослых увлекательную анимационную программу.

В 12:20 и в 14:15 на ледовой площадке все желающие смогут принять участие в массовом заезде в карнавальных масках. Участникам предстоит сделать полный круг на катке вместе с известными благотворителями. Получить красочные маски в виде животных можно будет у волонтеров рядом со сценой.

В 13:00 для гостей пройдет программа от "Союзмультпарка" – здесь вместе с гостями по льду прокатятся герои известных мультфильмов — Алиса из "Тайны третьей планеты" и хоккеисты из "Шайбу! Шайбу!". Также они проведут спортивную разминку и устроят викторину для всех желающих.

Екатерина Бартош, директор Фонда Хабенского: "Вот уже девять лет существует дорогая для всех нас традиция – благотворительный день на катке ВДНХ. Каждую зиму мы встречаемся здесь, на любимом катке, с нашими друзьями, волонтерами, подопечными и сотнями детей и взрослых, которые в этот день не только хорошо проводят время в компании друг друга, но и поддерживают подопечных сразу четырех фондов. Каждый год мы в очередной раз убеждаемся, что помогать легко. Достаточно просто быть вместе".

Елена Мартьянова, директор благотворительного фонда помощи хосписам "Вера": "В 2023 году благотворительный день на катке ВДНХ будет организован уже в девятый раз. За те годы, что мы участвуем в этой акции, мы получили более 8,5 млн рублей и потратили их на помощь неизлечимо больным детям и взрослым по всей стране.

В России в паллиативной помощи нуждаются, по разным оценкам, от 50 000 до 200 000 детей. Пока помощь получают не все, и она очень по-разному развита в регионах. Мы помогаем как через детские хосписы или дома ребенка, так и адресно семьям – там, где совсем ничего нет. Закупаем коляски, медицинские аппараты, специальное питание — потому что ребенок имеет право на достойную жизнь и на детство, несмотря на болезнь и ограничения. Сейчас многим очень тревожно, но то, что нас неизменно поддерживает, – это помощь другим людям и время вместе с дорогими людьми: детьми, друзьями. Благотворительный день на катке – хорошая возможность все это совместить. Приходите, даже если вы не катаетесь на коньках, – будем поддерживать друг друга за локти и держаться вместе".

Ксения Алферова, актриса, соучредитель благотворительного фонда "Я есть!": "Традиционный благотворительный день на катке ВДНХ – событие, которое каждый год собирает вместе совершенно разных людей, готовых объединяться ради одной большой цели. Юные и умудренные опытом, спортивные и не очень, обычные и особенные – все встают на коньки, чтобы красиво, ярко и в отличной компании устроить самый добрый день зимы. 28 января билет на каток – не просто билет, а лучший подарок для подопечных сразу четырех благотворительных фондов. Мы рады, что с каждым годом количество причастных к этому важному дню увеличивается. Мы учимся жить вместе, и у нас получается!".

Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Линия жизни": "Тяжелобольные дети – это всегда очень грустная история для всех нас. Очевидно, если мы будем хандрить вместе с близкими наших подопечных, то эти истории так и останутся грустными. Собравшись вместе в благотворительный день, мы сможем немного поменять мир к лучшему. Ведь помогать – правильно, просто, приятно, полезно!".

Самый большой каток столицы расположен на Главной аллее ВДНХ – от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Ледовыми дорожками окружены знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Время работы катка ВДНХ: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте. На ближайший сеанс (день в день) они также доступны в кассах информационных центров в арке Главного входа и павильоне №16 ВДНХ.

Организаторы мероприятия – АО "ВДНХ", Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд "Линия жизни" и благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года делает все возможное, чтобы дети и молодые взрослые с опухолями мозга вовремя получали всю необходимую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

Фонд помощи хосписам "Вера" 16 лет помогает детям и взрослым, которых уже не вылечить. Фонд поддерживает хосписы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах: покупает кровати и противопролежневые матрасы, оплачивает работу координаторов, развивает помощь на дому, привлекает волонтеров. Фонд поддерживает семьи с неизлечимо больными детьми по всей стране: помогает детям возвращаться домой из реанимации, окружает заботой родителей, добивается системных изменений – чтобы дети начинали получать помощь от государства.

Благотворительный фонд "Линия жизни" начал деятельность в 2004 году с оказания помощи детям, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. Мы занимаемся поддержкой развития высоких технологий в медицине, которые благодаря нашей работе становятся доступными российским детям. За 18 лет работы мы спасли либо кардинально улучшили качество жизни 12 916 маленьких подопечных фонда. Помочь можно прямо сейчас – отправь SMS на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд "Я есть!" c 2012 года занимается системной поддержкой детей и взрослых с ментальными особенностями развития. Задача фонда — сделать так, чтобы люди с особенностями развития чувствовали себя своими в любом обществе. Фонд оказывает поддержку специальным учреждениям, проводит инклюзивные мероприятия, продюсирует и издает просветительские материалы, а учредители ведут активную законотворческую деятельность. Фонд помогает понять окружающим: каждый человек имеет право жить обычной жизнью, заниматься любимым делом и чувствовать себя нужным. Каждый может сказать: "Люди, посмотрите на меня. Я тут, рядом с вами. Я есть!".

