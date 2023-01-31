Новый проект "Русской филармонии" «Шехеразада. Половецкие пляски»

Начало 5 февраля в 15:00

Новый мультимедийный проект Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" "Шехеразада. Половецкие пляски".



В оформлении крупномасштабными видеопроекциями "Шехеразады" использованы декорации и эскизы костюмов Л.Бакста, созданные им для постановки балета в "Русских сезонах" в Париже. Сочетание восхитительной музыки и красочного видеоряда, заполняющего все пространство Светлановского зала, позволяет наиболее полно насладиться этими шедеврами.

Чарующая восточная сказка "Шехеразада" – одно из самых известных инструментальных произведений Римского-Корсакова. Композитор создал неповторимое по красоте произведение, напоенное ароматами звездной арабской ночи, танцевальными ритмами Востока, картинами морской стихии и волшебной атмосферой безграничной любви. Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи, но прекрасная Шехеразада, балансируя на грани любви и смерти, тысячу и одну ночь рассказывала своему грозному повелителю удивительные сказки. Побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение, потому что уже не мог представить свою жизнь без красавицы Шехеразады.

"Половецкие пляски", одна из лучших сцен оперы "Князь Игорь" Бородина, приобрела огромную популярность. Красочное празднество с дикими, темпераментными плясками и нежнейшими, лирическими песнями всегда оставляет у зрителей неизгладимо яркое впечатление.

Начало 5 февраля в 15:00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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