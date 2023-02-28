Ритуальные агенты возьмут на себя все заботы о похоронах возле усопшего

Ритуальные агенты возьмут на себя все заботы о похоронах возле усопшего
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
В Минске имеется множество соответствующих агентств

Тему смерти люди стараются обходить стороной, не заостряя на ней внимание. Но это горестное событие относится к естественным, неизбежным природным явлениям. Каждый человек, рожденный на планете Земля, когда-то покинет белый свет навсегда. Смерть глубоко ранит душу родных людей, вызывает страдания, слезы, душевную боль.

Передпохоронные мероприятия

Родственникам усопшего трудно заниматься похоронными делами в связи с накаленным психоэмоциональным состоянием, незнанием порядка, обычаев, правил. Но это и не требуется. Имеется множество траурных агентств, оказывающих ритуальные услуги в Минске. Их сотрудники быстро и грамотно решают вопросы, связанные с:

• оформлением документов о смерти, пособия на погребение;
• получением участка под захоронение на кладбище или ячейки в колумбарии;
• организацией катафалка, иного ритуального транспорта, похоронной команды переносчиков гроба;
• арендой траурного зала, церкви для прощания;
• вызовом батюшки с певчей;
• доставкой траурной атрибутики, гроба с усопшим к месту прощания;
• полным сопровождением похоронной процессии;
• заказом поминальной трапезы.

Похоронный агент возьмет на себя все заботы, оставляя родственникам время для того, чтобы они побыли рядом с усопшим последние часы.

Минские кладбища

Много кладбищ в Минске носят статус ограниченно действующих, открытых или закрытых. На них новые погребения принимаются с определенными требованиями. К примеру, на частично открытых некрополях разрешается захоронение в семейные могилы, если есть свободный участок, или со дня предыдущих похорон прошло не меньше 20 лет. В связи с этим, потребуется опытный специалист похоронного дела, который хорошо знаком с местностью и тем, на каких условиях и в каких некрополях выделяются места. Каждому гражданину Беларуси положен бесплатный участок земли с размером 1,4 на 2,3 метра для погребения на одном из открытых некрополей. Можно также получить место для двойного захоронения с шириной 2 метра и длиной 2,3 м. Если рядом с новым участком имеется свободная площадь, ее могут приобрести родственники для дальнейших погребений членов семьи, но не более, чем на 4 новые могилы. Оплата устанавливается на основании решения Минского исполнительного комитета.

Кого взять в помощники на похоронах?

Наша ритуальная служба занимается организацией погребений любого уровня. Для этого у нас имеются готовые похоронные планы, рассчитанные на среднее, экономное и элитное захоронение. Здесь https://ritual.by/ также можно купить отдельные похоронные товары требуемого качества и дизайна недорого.

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