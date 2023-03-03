Молодежный театр "Револьвер" поставил спектакль "Снегурочка"

Молодежный театр "Револьвер" поставил спектакль "Снегурочка"
Показы пройдут 11-12 марта 11 и 12 марта в 19:00 в Музее Владимира Высоцкого

Есть спектакли, которые могут быть поставлены только здесь, только сейчас и только с этими людьми. Именно таким стал для молодежного театра "Револьвер" спектакль "Снегурочка" по пьесе Александра Островского.

Да, это сказка, но отнюдь не детская – она взывает к подсознанию взрослых. Это крайне важно, потому что все, что связано с любовью и отношениями, привлекает безусловное внимание зрителя. А в пьесе воспевается любовь, причем, далеко не платоническая, необходимым условием которой является доверие и ответственность влюбленных, а также верность своему выбору. Неготовность людей жить по закону любви, обретение которой происходит только через самопожертвование – та самая красная нить, проходящая через все повествование в "Снегурочке".

Почему Царство берендеев на протяжении 15 лет было лишено благодати и скатилось в упадок и кризис? Кто такая Весна и почему она одна из важных героинь пьесы? Почему Лель выбрал Купаву, а не Снегурочку? Сохранили ли обряды свою силу над нами, современными людьми? Снегурочка – жертва, дар или то и другое вместе? На все эти вопросы постараются ответить создатели спектакля.

В роли Леля звезда спектакля "Лавр" МХАТ им М.Горького Евгений Кананыхин.

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