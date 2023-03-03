В Москве, Уфе и Казани пройдут "Нуреевские сезоны"

В Москве, Уфе и Казани пройдут "Нуреевские сезоны"
Мероприятие проходит с 2018 года

В культурной жизни России ожидается значимое событие – Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", который с 12 марта по 02 апреля 2023 года пройдет в трех городах: Москве, Уфе и Казани при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирским государственным театром оперы и балета, "ТАТАРКИНО", Департаментом социального развития г. Москвы, Московским музыкальным театром "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана и другими партнерами. Проект посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву, 85-летие со дня рождения которого весь мир отмечает в этом году.

В этом году "Нуреевские сезоны" открываются в Москве 14 марта в Геликон-Опере фильмом "Венеция, Карнавал, Любовь", снятым в 1982 годах итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, и одноименной фотовыставкой Аричи Грациано. Фильм долгие годы считался утраченным и не был включен в фильмографию Нуреева. Организаторы "Нуреевских сезонов" нашли, отреставрировали и перевели фильм на русский язык.

Съемки фильма "Венеция, Карнавал, Любовь" проходили на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Известный фотохудожник Грациано Аричи, уроженец Венеции по счастливой случайности оказался в родном городе, когда проходила работа над фильмом, и запечатлел моменты съемочного процесса. Зрители до 29 марта смогут насладиться яркой фотоэкспозицией и лучшими документальными и художественными фильмами о легенде балета.

Центральным событием кинофестиваля станут премьеры документальных фильмов о Нурееве, снятых кинокомпанией "Свой почерк" в 2022 и 2023 г.г. (автор и режиссер – неоднократный лауреат ТЭФФИ Татьяна Малова).

В Центрах московского долголетия и в Московском доме национальностей, начиная с 12 марта и до конца месяца будут показаны лучшие фильмы о Рудольфе Нурееве. Кроме этого, пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, а также презентации книг о нем.

Завершит московский цикл 29 марта кинопремьера, посвященная юбилею Рудольфа Нуреева в Кинозале Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Здесь же будет развернута фотоэкспозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение" с эксклюзивными фотографиями, отражающими моменты его возвращения на Родину.

17 марта, в день рождения легендарного танцовщика, состоится торжественное открытие регионального этапа "Нуреевских сезонов" в Уфе, в Башкирском государственном театре оперы и балета, а продолжатся кинопоказы с 18 по 21 марта в местном кинотеатре "Родина".

С 23 по 27 марта проект пройдет уже в Казани, в кинотеатре "Мир".

Кроме показа фильмов, на всех этих площадках также будет развернута фотоэкспозиция "Рудольф Нуреев. Возвращение", пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, его коллегами и друзьями, мастер-классы от коллег и учеников Нуреева для учащихся хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем.

"Проект имеет большую просветительскую и воспитательную роль, прежде всего, для молодежи как главной целевой аудитории проекта. Харизматичный образ Нуреева, первой поп-иконы танца в мире, по сей день вызывает живой интерес, благодаря его необычной судьбе и величайшим достижениям в балете. Популяризация его творчества помогает нам повысить интерес сегодняшней молодежи к классическому искусству", – отмечает организатор проекта, руководитель Компании "Свой почерк" Альфия Чеботарева.

Международный культурный проект "Нуреевские сезоны" впервые прошел в 2018 году – в год 80-летия со дня рождения Нуреева и в Год русского балета, в России и за рубежом. В прошлом году, в преддверии 85-летия артиста, проект впервые шагнул в регионы России, где представил коллекцию художественных и документальных фильмов о Нурееве. Каждый из трех городов непосредственно связан с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и одержал первую победу на конкурсе в Большом театре; в Уфе прошли его детство, юность, родилась его мечта о танце, и состоялось становление его как артиста балета; с Казанью Нуреева связывало происхождение матери, родившейся в Татарстане, и сотрудничество в последние годы жизни с Татарским государственным академическим театром оперы и балета им. Мусы Джалиля, где Нуреев выступал в качестве дирижера в 1992 году.

Во всех трех городах мероприятия проекта вновь будут бесплатными, открытыми для всех желающих. Все кинопоказы будут предварять выступления почетных гостей проекта.

Все киносеансы и регистрация – на сайтах мест проведения.  

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