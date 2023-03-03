Открыто единственное в России представительство НКО в метавселенной

Открыто единственное в России представительство НКО в метавселенной
Проект получил название [5_15]

Благотворительный фонд "Линия жизни" 1 марта открыл в Сколтехе свое представительство в Метавселенной. Цифровой коммуникационный проект [5_15], разработанный для благотворительного фонда "Линия жизни" агентством пропаганды&коммуникаций HD Артель был показан участникам кибер-завтрака.

Журналисты, представители бизнес-компаний и геймерского сообщества стали свидетелями рождения единственного в России представительства НКО в Метавселенной Spatial. Телеведущая Елена Николаева открыла первый арт-объект в цифровом пространстве фонда "Линия жизни" – "Капсулу Добра". Капсула с "добрыми пикселями" из Метавселенной также была торжественно передана официальной площадке проекта [5_15] – Сколтеху.

Проект [5_15] разработан с целью развития культуры благотворительности в нашем обществе и организации фандрайзинга в цифровой среде. Его механика рассчитана на российских геймеров и стримеров, которые готовы стать цифровыми волонтерами фонда. 5 – это закон "5П" президента "Линии жизни" Фаины Захаровой: помогать – правильно, просто, приятно и полезно, 15 – пятнадцать правил стримеров, а [5_15] – известные клан-теги игровых сообществ. 

По статистическим данным, сегодня в мире насчитывают около 2,5 млрд геймеров. По прогнозам экспертов индустрии, к 2023 году их количество превысит 3 млрд. В России, по данным портала igromania.ru, 60% пользователей (88 млн человек) играют в видеоигры, годовой объем рынка оценивается в 383 млрд руб. 

Благотворительные стримы широко распространены в мировом игровом сообществе. В России фонд "Линия жизни" впервые выступил с инициативой объединить геймеров и стримеров, предложив им стать цифровыми волонтерами проекта [5_15] под девизом: делай добро, играючи. 

Пространство представительства фонда можно посетить пройдя регистрацию в Метавселенной Spatial и зайдя по ссылке.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" начал свою деятельность в 2004 году и оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. В стратегию фонда входит поддержка развития высоких технологий, которые, благодаря работе фонда, становятся доступными российским детям.

HD Артель: агентство пропаганды & коммуникаций, развивающее передовые технологии для воплощения деловых замыслов в реальность. Имеет многолетний практический опыт в маркетинговых коммуникациях, управлении репутацией, портфель успешно реализованных проектов.

Сколтех основан в 2011 году как один из ведущих международных научно-технологических институтов. Миссия Сколковского института науки и технологий – достижение академического превосходства в приоритетных направлениях за счет проведения передовых фундаментальных и прикладных исследований и подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов в области науки, технологий и бизнеса.

новости партнеров

Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

"Момент настал": озвучен ответ России на теракт в Брянской области

Москва готовится нанести новый удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей