Открыто единственное в России представительство НКО в метавселенной

Проект получил название [5_15]

Благотворительный фонд "Линия жизни" 1 марта открыл в Сколтехе свое представительство в Метавселенной. Цифровой коммуникационный проект [5_15], разработанный для благотворительного фонда "Линия жизни" агентством пропаганды&коммуникаций HD Артель был показан участникам кибер-завтрака.



Журналисты, представители бизнес-компаний и геймерского сообщества стали свидетелями рождения единственного в России представительства НКО в Метавселенной Spatial. Телеведущая Елена Николаева открыла первый арт-объект в цифровом пространстве фонда "Линия жизни" – "Капсулу Добра". Капсула с "добрыми пикселями" из Метавселенной также была торжественно передана официальной площадке проекта [5_15] – Сколтеху.

Проект [5_15] разработан с целью развития культуры благотворительности в нашем обществе и организации фандрайзинга в цифровой среде. Его механика рассчитана на российских геймеров и стримеров, которые готовы стать цифровыми волонтерами фонда. 5 – это закон "5П" президента "Линии жизни" Фаины Захаровой: помогать – правильно, просто, приятно и полезно, 15 – пятнадцать правил стримеров, а [5_15] – известные клан-теги игровых сообществ.

По статистическим данным, сегодня в мире насчитывают около 2,5 млрд геймеров. По прогнозам экспертов индустрии, к 2023 году их количество превысит 3 млрд. В России, по данным портала igromania.ru, 60% пользователей (88 млн человек) играют в видеоигры, годовой объем рынка оценивается в 383 млрд руб.

Благотворительные стримы широко распространены в мировом игровом сообществе. В России фонд "Линия жизни" впервые выступил с инициативой объединить геймеров и стримеров, предложив им стать цифровыми волонтерами проекта [5_15] под девизом: делай добро, играючи.

Пространство представительства фонда можно посетить пройдя регистрацию в Метавселенной Spatial и зайдя по ссылке.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" начал свою деятельность в 2004 году и оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. В стратегию фонда входит поддержка развития высоких технологий, которые, благодаря работе фонда, становятся доступными российским детям.

HD Артель: агентство пропаганды & коммуникаций, развивающее передовые технологии для воплощения деловых замыслов в реальность. Имеет многолетний практический опыт в маркетинговых коммуникациях, управлении репутацией, портфель успешно реализованных проектов.

Сколтех основан в 2011 году как один из ведущих международных научно-технологических институтов. Миссия Сколковского института науки и технологий – достижение академического превосходства в приоритетных направлениях за счет проведения передовых фундаментальных и прикладных исследований и подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов в области науки, технологий и бизнеса.