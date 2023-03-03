Дикие и необузданные OTYKEN едут покорять столицы

Впервые в Москве и Санкт-Петербурге выступит сибирская фолк-поп-группа

Коллектив стремительно набирает популярность в интернете по всему миру. За свое недолгое существование они стали участниками космической программы "The Lunar Codex" от SpaceX и NASA, проекта "Global Spin" от музыкальной академии Grammy. Песни группы высоко оценены известным рок-музыкантом Игги Попом, нидерландскими музыкальными продюсерами и диджеями Jaydee, Armin van Buuren. Треки OTYKEN транслируются на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube и еще больше в TikTok (более 2 млн подписчиков), где каждый ролик становится источником вирусных челленджей.



OTYKEN создают на сцене настоящее этническое фьюжн-шоу. Их выступления – это уникальная возможность погрузиться в иную эпоху и услышать диких девчонок вживую. Этой весной сибирские музыканты впервые дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на которых исполнят такие песни (ставшие уже хитами), как Legend, Kykakacha, Genesis, Storm, My Wing, а также композиции из будущего альбома. Релиз пластинки намечен на февраль 2023 года.

На концертах группа впервые опробует новый для себя формат "Meet&Greet". Все гости, которые приобретут билет категории "Meet&Greet":

– зайдут на площадку одними из первых

– получат специальную сувенирную продукцию с автографом

– смогут пообщаться и сделать фотографии с музыкантами

Концерты пройдут 10 марта 2023 года в Известия Hall (Москва) и 11 марта 2023 года в клубе SOUND (Санкт-Петербург).

Билеты уже в продаже: www.tci.ru

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