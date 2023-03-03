Дикие и необузданные OTYKEN едут покорять столицы

Впервые в Москве и Санкт-Петербурге выступит сибирская фолк-поп-группа

Коллектив стремительно набирает популярность в интернете по всему миру. За свое недолгое существование они стали участниками космической программы "The Lunar Codex" от SpaceX и NASA, проекта "Global Spin" от музыкальной академии Grammy. Песни группы высоко оценены известным рок-музыкантом Игги Попом, нидерландскими музыкальными продюсерами и диджеями Jaydee, Armin van Buuren. Треки OTYKEN транслируются на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube и еще больше в TikTok (более 2 млн подписчиков), где каждый ролик становится источником вирусных челленджей.

OTYKEN создают на сцене настоящее этническое фьюжн-шоу. Их выступления – это уникальная возможность погрузиться в иную эпоху и услышать диких девчонок вживую. Этой весной сибирские музыканты впервые дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге, на которых исполнят такие песни (ставшие уже хитами), как Legend, Kykakacha, Genesis, Storm, My Wing, а также композиции из будущего альбома. Релиз пластинки намечен на февраль 2023 года.

На концертах группа впервые опробует новый для себя формат "Meet&Greet". Все гости, которые приобретут билет категории "Meet&Greet":

– зайдут на площадку одними из первых
– получат специальную сувенирную продукцию с автографом
– смогут пообщаться и сделать фотографии с музыкантами

Концерты пройдут 10 марта 2023 года в Известия Hall (Москва) и 11 марта 2023 года в клубе SOUND (Санкт-Петербург).

Билеты уже в продаже: www.tci.ru

Для лиц старше 12 лет

новости партнеров

Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

"Момент настал": озвучен ответ России на теракт в Брянской области

Москва готовится нанести новый удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей