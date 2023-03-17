Фонд "Линия жизни" проведет благотворительный шахматный турнир

Они сразятся за виртуальной шахматной доской на Lichess.org

Любая организация, в которой есть хотя бы три любителя шахмат, может стать участником благотворительного корпоративного чемпионата "Я борюсь до конца!". В третий раз сотрудники различных компаний поборются между собой за призовые места. Стоимость участия 1 команды из 3 человек составляет 60 000 рублей, половина взносов направляется в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

С 17 по 21 апреля 2023 года все зарегистрированные команды в рамках благотворительного чемпионата "Я борюсь до конца!" сразятся за виртуальной шахматной доской на Lichess.org. По итогам трех соревнований в онлайне будут определены победители и призеры в командном и личном зачете. Лучшие игроки и представители команд получат памятные призы и подарки от партнеров, а также сыграют между собой в очном турнире в Москве.



Заявки корпоративных команд принимаются до 15 апреля 2023 года на электронную почту: press_orelgk@mail.ru.

Участие в чемпионате "Я борюсь до конца!" уже подтвердили "АльфаСтрахование", ФИНАМ, Яндекс, "Газпромбанк", "Среднерусский банк", Адвокатское бюро "ЕПАМ", "Русатом Инфраструктурные решения", Детская республиканская клиническая больница г. Казани, НТЦ Россети ФСК ЕЭС, ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" и другие компании. Организация может представить несколько команд, например, из разных регионов.

Организатором благотворительного чемпионата "Я борюсь до конца!" выступает компания "HB-Assistance". Официальные партнёры проекта: Федерация шахмат России, idChess – платформа для распознавания и трансляции шахматных партий, Ассоциация оздоровительного туризма, Геотермальный курорт "Машук Аква-Терм", Академия социальных технологий.