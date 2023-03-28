«Нуреевские сезоны»: премьера документального фильма «Рудольф Нуреев. Возвращение»

«Нуреевские сезоны»: премьера документального фильма «Рудольф Нуреев. Возвращение»
Фото: кадр из фильма
Организатор проекта - "Компания Свой Почерк"

Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", который с прошлого года проводится в 3-х городах России: Москве, Уфе и Казани, посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву, 85-летие со дня рождения, которого весь мир отмечает в этом году.

29 марта 2023 года состоится премьерный показ документального фильма Кинокомпании "Свой почерк" "Рудольф Нуреев. Возвращение" (автор и режиссер Татьяна Малова). В нем рассказывается о моментах возвращения Рудольфа Нуреева на Родину. Воспоминаниями делятся его друзья, одноклассники, коллеги.

В 1987 году на 72 часа власти разрешили ему приехать на Родину, чтобы проститься в Уфе с умирающей матерью. Второй приезд легендарного артиста состоялся в 1989 году уже в Ленинград, куда Рудольф Нуреев был приглашен художественным руководителем балета Кировского театра Олегом Виноградовым станцевать партию Джеймса в балете "Сильфида". В 1992 году по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова Нуреев дважды приезжает в Казань в новом амплуа – дирижера.

На премьерный показ 29 марта в кинозал Государственной Третьяковской галереи приглашен фотохудожник Фарит Губаев. В мае 1992 года он по счастливой случайности оказался в Казани на балете "Щелкунчик" Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, в котором и дирижировал оркестром в этот день Рудольф Нуреев, зашел в гримерку и запечатлел великого артиста во время отдыха после окончания спектакля.

Проект "Нуреевские сезоны", проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сохранить память о великом артисте балета, расширить знания москвичей о классическом искусстве и судьбе всемирно известного соотечественника, в которой до сих пор немало "белых пятен", раскрыть неизвестные страницы его жизни и творчества, окончательно реабилитировать имя Нуреева на Родине, где некоторые до сих пор считают его “предателем и перебежчиком”, коим он никогда не являлся. По мнению творческой команды проекта, за 30 лет жизни за рубежом он невероятно много сделал для продвижения русского балета и искусства, ни единым словом, не опорочив свою Родину.

"Проект имеет большую просветительскую и воспитательную роль, прежде всего, для молодежи как главной целевой аудитории проекта. Харизматичный образ Нуреева, первой поп-иконы танца в мире, по сей день вызывает живой интерес, благодаря его необычной судьбе и величайшим достижениям в балете. Популяризация его творчества помогает нам повысить интерес сегодняшней молодежи к классическому искусству", – отмечает организатор проекта, руководитель Кинокомпании "Свой почерк" Альфия Чеботарева.

29 марта (среда) 2023 г. в 19:00
Кинозал Государственной Третьяковской галереи
г. Москва, Лаврушинский переулок, дом 12 (метро Третьяковская)

Организатор проекта: ООО "Компания Свой почерк". Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве с Фондом культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирским государственным театром оперы и балета, ГБУК РТ "Татаркино", Департаментом социального развития г. Москвы, Московским музыкальным театром "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана, кинотеатром "Родина" (Уфа) и другими партнерами.

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