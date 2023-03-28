"Любовь похожая на сон": "Русская филармония" представляет новый проект

На концерте прозвучат всеми любимые шлягеры

"Любовь похожая на сон" – новый проект оркестра "Русская филармония" и финалистки шоу "Голос" и "Три аккорда" Аллы Рид.



Меняются времена, меняются обстоятельства, меняются люди, меняются исполнители... Но песни, написанные замечательными советскими и российскими композиторами и поэтами, прошедшие проверку временем и любовью нашего благодарного зрителя, то есть Вами, и получившие новое неповторимое звучание, благодаря современным, оригинальным оркестровкам, созданным специально для этого проекта, должны жить, и, как и прежде, радовать и навевать самые лучшие воспоминания! А когда их подпевает весь зал – это ни с чем не сравнимые впечатления!

В этот вечер прозвучат незабываемые шлягеры – "Не отрекаются любя", "Айсберг", "Старинные часы", "Миллион алых роз", "Любовь, похожая на сон", "Паромщик", "Все могут короли", "Маэстро", "Озеро надежды" и другие самые известные мегахиты композиторов Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Марка Минкова, Игоря Крутого, поэта Ильи Резника, Леонида Дербенева и других популярных авторов.

Начало в 19:00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+