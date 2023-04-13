Получение онлайн кредита на карту

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При возникновении финансовых трудностей порой сложно найти
источники, позволяющие добыть деньги, особенно если они нужны срочно. В этом
случае выручит кредит онлайн на карту от Тинькофф. Банк выдает
наличные на разные нужды без справок и поручителей. Потребуется лишь паспорт.
Ставка начинается с 3,9%.
Главные плюсы
Кредит онлайн – выход при разных финансовых проблемах. Это объясняется его преимуществами:
Тинькофф банк предлагает удобный онлайн калькулятор. С его помощью получится сделать расчет. Следует лишь указать требуемую сумму и срок. Если все устраивает, можно подавать заявку.
Нюансы получения
Условия определяются с учетом того, какой оформляется кредит:
Кредит предоставляется и
пенсионерам: важно соответствие возрасту (18-70 лет). Допускается трата средств
на разные цели, в том числе для погашения иных займов, чтобы не переплачивать.
Нужно лишь своевременно вносить платеж, чтобы не допустить штраф.
Если выбран залоговый кредит, клиент будет владельцем транспорта, жилья. Поэтому у него есть право пользоваться своим имуществом. Не требуется заниматься его переоформлением. Следует предоставлять и оригиналы документов.
Оплачивать кредит проще в приложении и личном кабинете. В перечне счетов следует выбрать свою карту, а потом кликнуть "Пополнить". Транзакция осуществляется без комиссии. Допускается пополнение наличными через банкомат, партнеров, терминалы. При возможности оплатить кредит можно досрочно в любое время.
Акционерное Общество
"Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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