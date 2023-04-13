Получение онлайн кредита на карту

Как получить деньги, если они срочно нужны

При возникновении финансовых трудностей порой сложно найти источники, позволяющие добыть деньги, особенно если они нужны срочно. В этом случае выручит кредит онлайн на карту от Тинькофф. Банк выдает наличные на разные нужды без справок и поручителей. Потребуется лишь паспорт. Ставка начинается с 3,9%.



Главные плюсы

Кредит онлайн – выход при разных финансовых проблемах. Это объясняется его преимуществами:

Для оформления необходим паспорт. Собирать справки, привлекать поручителей не потребуется. Цель использования кредита подтверждать не требуется.

Решение принимается в течение 5 минут. Достаточно заполнить заявку, и уже скоро будет известен результат.

Предоставляется возможность оформления без выхода из дома. Деньги отправляются на дебетовую карту от Тинькофф. Если она не оформлена, представитель привезет ее на другой день.

Кредит может использоваться сразу после получения, а начинать платить придется только на протяжении 2 месяцев. График оплаты публикуется в личном кабинете, приложении.

Тинькофф банк предлагает удобный онлайн калькулятор. С его помощью получится сделать расчет. Следует лишь указать требуемую сумму и срок. Если все устраивает, можно подавать заявку.

Нюансы получения

Условия определяются с учетом того, какой оформляется кредит:

Без залога требуется паспорт. Максимальная сумма – 5 млн. рублей предоставляется на срок до 5 лет.

Под залог машины требуется паспорт и СТС. Допускается оформление на срок до 5 лет, а сумма – до 7 млн.

Если оставить недвижимость в залог, потребуется паспорт, СНИЛС. Срок – до 15 лет, а сумма – до 15 млн. рублей.

Кредит предоставляется и пенсионерам: важно соответствие возрасту (18-70 лет). Допускается трата средств на разные цели, в том числе для погашения иных займов, чтобы не переплачивать. Нужно лишь своевременно вносить платеж, чтобы не допустить штраф.



Если выбран залоговый кредит, клиент будет владельцем транспорта, жилья. Поэтому у него есть право пользоваться своим имуществом. Не требуется заниматься его переоформлением. Следует предоставлять и оригиналы документов.

Оплачивать кредит проще в приложении и личном кабинете. В перечне счетов следует выбрать свою карту, а потом кликнуть "Пополнить". Транзакция осуществляется без комиссии. Допускается пополнение наличными через банкомат, партнеров, терминалы. При возможности оплатить кредит можно досрочно в любое время.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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