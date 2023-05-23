Стартовала 15-я акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь»

Фонд "Линия жизни" собирает средства для лечения детей

В выходные 27 и 28 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, фонд "Линия жизни" проведет в саду "Эрмитаж" свою традиционную благотворительную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь". Мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00. Акция была придумана и впервые проведена в 2009 году, став с тех пор ежегодным мероприятием фонда. Этой весной фонд "Линия жизни" собирает монеты 15-й год подряд.



"За все время проведения акции собрано более 25 миллионов рублей, помощь получили 89 детей. Наши подопечные обрели здоровье, благодаря добросердечным людям, что бережно собирали монеты и приносили их в пункты приема мелочи. Многие из подопечных уже выросли и сами приходят помогать, – рассказывает президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. – Конечно же, форма приема мелочи видоизменилась, мы принимаем не только монеты, для нас важны любые комфортные для вас перечисления".

С 15 мая по 15 июня мелочь можно привезти в любой будний день в офис фонда по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6.

Все полученные в рамках акции средства будут направлены на медицинские программы фонда. В этом году фонд помогает сразу двум маленьким подопечным: Наилю Якубову и Артему Испасу – оба ребенка нуждаются в восстановительном лечении.