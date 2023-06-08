"Русская филармония" представляет "Созвездие Черных Легенд"

Концерт состоится 9 июня в 19:00

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет новый проект "Созвездие Черных Легенд". Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Их имена навсегда вписаны в историю современной мировой поп-культуры.



9 июня в Доме Музыки песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди.

Мари Карне - одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады, участницы проекта "Голос" на Первом канале, "Один в один" и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент.

Финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди, уроженец республики Конго, всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.

9 июня, 19:00

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8