"Русская филармония" представляет "Созвездие Черных Легенд"

Курс рубля
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Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет новый проект "Созвездие Черных Легенд". Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption,
Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Их имена навсегда вписаны в историю современной мировой
поп-культуры.
9 июня в Доме Музыки песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди.
Мари Карне - одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады, участницы проекта "Голос" на Первом канале, "Один в один" и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент.
Финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди, уроженец республики Конго, всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.
9 июня, 19:00
Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Ситуация на фронте может еще больше обостриться