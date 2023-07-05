Что такое семейная ипотека с господдержкой

Главной преимущество такого кредита - пониженная процентная ставка

Несмотря на выгодные условия ипотечного кредита на жилье, возникают случаи, когда заемщик не может погасить задолженность в срок. Для таких случаев в банке Тинькофф предлагается семейная ипотека с господдержкой. Данное предложение позволяет рефинансировать взятый ранее ипотечный кредит. Он предназначен для семей, у которых есть ребенок, родившийся в 2018 году, начиная с 1 января. Также предложение действительно вне зависимости от возраста ребенка, если он инвалид.



Преимущества семейной ипотеки

Главное преимущество семейной ипотеки с господдержкой заключается в том, что она предлагается по сниженной процентной ставке, которая составляет от 4,7% до 6% годовых. Из других преимуществ следует обратить внимание на следующее:

Срок рефинансирования – максимум 30 лет.

Максимальная сумма ипотечного кредита – не более 12 миллионов рублей. Это касается Санкт-Петербурга и столицы России. Ипотека размером до 6 миллионов рублей доступна для жителей других регионов России.

Не требуется пакет документов, достаточно паспорта и адреса недвижимости, которую необходимо рефинансировать.

Не требуется отчет о техническом состоянии недвижимости.

Заявку на рефинансирование можно подать как на сайте Тинькофф, так и в приложении банка.

Погашение ипотеки выполняется через приложение Тинькофф согласно графику, указанному в договоре. Чтобы платежи вносились своевременно, банк присылает уведомления. Счет открытой ипотеки обслуживается бесплатно, а за преждевременное погашение задолженности не взимается комиссия.



Условия рефинансирования ипотеки

Заявку на семейную ипотеку с господдержкой может подать только лицо, являющееся единственным владельцем недвижимости. Что касается последней, под программу попадают только квартиры в домах высотой минимум три этажа, построенные не ранее 1960 года. Рефинансирование одобряется в том случае, если ипотека открыта шесть и более месяцев назад, а сумма, которую необходимо вернуть не превышает 85%. При этом должны отсутствовать просроченные платежи.

Лицо, подающее заявку на рефинансирование, должно иметь гражданство России. Также требуется постоянная регистрация и возраст заявителя не менее 18 лет. Чтобы получить семейную ипотеку с господдержкой, у заявителя должен быть дебетовый счет в банке Тинькофф. Если его нет, он будет открыт специально для рефинансирования ипотечного кредита. В день подачи заявки представитель банка свяжется с заявителем и назначит встречу для подписи документов. После того как клиент их подпишет, на ипотечный счет будет перечислена вся сумма кредита.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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