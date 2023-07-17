Подключить СБП в "Тинькофф": преимущества и условия банка

Подключить СБП в "Тинькофф": преимущества и условия банка
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Для каждого владельца бизнеса банк "Тинькофф" предоставляет возможность подключить сбп – удобную систему быстрых платежей.

Это уникальная система, благодаря которой принимать платежи от клиентов становится гораздо проще и удобнее. Покупателям не нужно иметь при себе пластиковую карту, данные счета или наличные средства. Достаточно смартфона, который нужно будет приложить к специальному QR-коду. Деньги поступят на расчетный счет компании мгновенно.

Кроме того, СБП позволяет серьезно сэкономить на комиссиях. В "Тинькофф" их размер составляет всего 0,4% и 0,7% в зависимости от типа бизнеса.

Где можно принимать СБП-платежи

СБП возможно применять практически в любой сфере. Причем как в онлайн-магазинах, так и в физических торговых точках. В том числе в ресторанах, отелях и других организациях.

Это могут быть:

  • интернет-магазины с товарами;
  • офлайн-магазины с товарами;
  • студии с онлайн-услугами;
  • предприятия общественного питания;
  • салоны;
  • медицинские организации и т. д.

В любом случае процесс оплаты прост и удобен как для клиента, так и для организации. В случае с офлайн-точками клиенту достаточно иметь при себе мобильное устройство. Если это онлайн-площадка, то покупателю нет необходимости тратить время на введение данных пластиковой карты.

Где можно разместить QR-код

Код можно поместить практически на любые носители:

  • чеки и этикетки;
  • журналы и газеты;
  • рекламные печатные носители;
  • мобильные приложения;
  • веб-сайты.

Также QR-код можно считывать с терминалов для эквайринга, если компания таковые использует.

Плюсы системы

Что следует иметь в виду перед подключением:

  • Банк предлагает максимально низкую комиссию. Ее размер может составлять 0,4% или 0,7%. В зависимости от особенностей бизнеса.
  • Деньги мгновенно поступают на расчетный счет. Как только покупатель произведет оплату.
  • Покупателю не нужно иметь при себе наличные или карту. Необходим только смартфон или планшет с приложением.
  • Процесс оплаты максимально прост для покупателя. Все, что ему нужно сделать, – приложить мобильное устройство к коду.

Обо всех особенности СБП можно прочесть более подробно на сайте "Тинькофф".

Как подключить

Чтобы подключить СБП с помощью "Тинькофф", нужно перейти на веб-сайт банка и оставить заявку.

Для этого достаточно выбрать тип своего бизнеса (онлайн или офлайн), а затем ввести в соответствующее поле номер контактного телефона.

Работники банка свяжутся в тот же день, чтобы проконсультировать по поводу подключения системы.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1

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