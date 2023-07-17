Подключить СБП в "Тинькофф": преимущества и условия банка

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Для каждого владельца бизнеса банк "Тинькофф" предоставляет возможность подключить сбп – удобную систему быстрых платежей.
Это уникальная система, благодаря
которой принимать платежи от клиентов становится гораздо проще и удобнее.
Покупателям не нужно иметь при себе пластиковую карту, данные счета или
наличные средства. Достаточно смартфона, который нужно будет приложить к специальному
QR-коду. Деньги поступят на расчетный счет компании мгновенно.
Кроме того, СБП позволяет серьезно сэкономить на комиссиях. В "Тинькофф" их размер составляет всего 0,4% и 0,7% в зависимости от типа бизнеса.
Где можно принимать СБП-платежи
СБП возможно применять практически в любой сфере. Причем как в онлайн-магазинах, так и в физических торговых точках. В том числе в ресторанах, отелях и других организациях.
Это могут быть:
В любом случае процесс оплаты прост и удобен как для клиента, так и для организации. В случае с офлайн-точками клиенту достаточно иметь при себе мобильное устройство. Если это онлайн-площадка, то покупателю нет необходимости тратить время на введение данных пластиковой карты.
Где можно разместить QR-код
Код можно поместить практически на любые носители:
Также QR-код можно считывать с терминалов для эквайринга, если компания таковые использует.
Плюсы системы
Что следует иметь в виду перед подключением:
Обо всех особенности СБП можно прочесть более подробно на сайте "Тинькофф".
Как подключить
Чтобы подключить СБП с помощью "Тинькофф", нужно перейти на веб-сайт банка и оставить заявку.
Для этого достаточно выбрать тип своего бизнеса (онлайн или офлайн), а затем ввести в соответствующее поле номер контактного телефона.
Работники банка свяжутся в тот же день, чтобы проконсультировать по поводу подключения системы.
Акционерное Общество "Тинькофф
Банк"
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1
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