Фонд "Линия жизни" проведет благотворительный "Забег ради жизни"

Мероприятие стартует 18 августа в Измайловском парке

Благотворительный забег фонда "Линия жизни" состоится в Измайловском парке 13 августа при поддержке X5 Group. Спортсмены, их друзья и родственники смогут принять участие в добром семейном празднике, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда вернуться к здоровой жизни.

Чтобы создать настроение для детского старта, разминку для самых маленьких проведут веселые мультгерои из "Союзмультпарка". Рекомендуем бегунам принять участие в нашем конкурсе на самый креативный костюм – пусть этот старт запомнится вам веселыми образами!



В "Забеге ради жизни" представлены две дистанции: 5 и 10 километров. Для самых маленьких и неподготовленных участников предусмотрен бесплатный игровой старт на 300 метров. Специально для тех, кто хочет принять участие, но находится не в Москве, есть возможность присоединиться к забегу онлайн.

Ведущим спортивного праздника выступит друг фонда "Линия жизни" Сергей Федянин. Зарядкой для бегунов на дистанцию в 5 километров будет руководить друг фонда, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юля Ушакова. Спортсменам, стартующим на 10 километров, разминку проведет посол фонда "Линия жизни", российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010 гг.), трехкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России и Ольга Зайцева. Награждать победителей будет друг фонда, ведущая телеканала "Вести Россия" Елена Николаева.

Регистрация на забег осуществляется здесь.

На платформе RussiaRunning, через которую проходит регистрация участников, у каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения и видеофиниш, но и получить электронный сертификат участника.

Все средства от регистрационных взносов пойдут на лечение тяжелобольных детей и медицинские программы фонда "Линия жизни".

"Мы ждем спортсменов и их близких всех возрастов, – комментирует благотворительный старт президент фонда Фаина Захарова. – Участие в "Забеге ради жизни" позволит нам вместе зажечь зеленый свет жизни для наших подопечных. Благодаря участникам и партнерам предыдущих восьми забегов были собраны средства на лечение 25 детей. Мы благодарны каждому, кто внес свой посильный вклад в их здоровое будущее".

Для всех финишеров "Забега ради жизни" приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях – кубки и призы от фонда и наших партнеров.

Место проведения забега: Москва, Измайловский парк



Дата проведения забега: 13 августа 2023 г.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" начал свою деятельность в 2004 году. Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за тяжелых заболеваний. В стратегию фонда входит поддержка развития высоких технологий в медицине, которые благодаря работе фонда становятся доступными российским детям.

Основные седицинские программы фонда – поддержка новых высокотехнологичных методов лечения детских онкологических и онкогематологических заболеваний: аферез гемопоэтических стволовых клеток при ауто– и аллогенных трансплантациях костного мозга. Благодаря развитию науки стало возможным получение совместимых гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации костного мозга от ближайших родственников, перед трансплантацией проводится разделение (деплеция) здоровых донорских клеток на совместимые и несовместимые. Фонд обеспечивает восстановительное лечение после проведения химиотерапии и ТКМ, а также реабилитацию детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата, лечение лазером сосудистых патологий.

За 19 лет работы фонд спас либо кардинально улучшил качество жизни 13 268 подопечных фонда в рамках адресной помощи. Благодаря закупленному оборудованию, помощь получили более 53 000 тяжелобольных детей из России.