В Музее Техники пройдет ралли ретроавтомобилей

Старт мероприятия - 26 августа в 10:00

26 августа 2023 года крупнейший в Европе Музей техники Вадима Задорожного соберет на своей площадке автомобили разных эпох, это рассвет автомобильной промышленности с 20-х годов до 70-х годов. Золотой период автомобилестроения, где внешность блистала, ведь кузова делали на заказ в ателье, чтобы подчеркнуть индивидуальность своего владельца.



Из года в год такое мероприятие собирает тысячи гостей, поклонников автомобилей, любителей технической истории и автоспорта. Старт и финиш ралли пройдет на территории Музея.

С 10:00 утра ретроавтомобилями можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом. Десятки экспонатов будут встречать каждого гостя: элегантные линии кузова, блеск хромированных деталей, винтажные элементы салона и их стильные владельцы. Все это станет неотъемлемой частью мероприятия, где до старта ралли пройдет "Конкурс Элегантности". Здесь каждый гость сможет стать его участником, проголосовав за самый привлекательный ретроавтомобиль. По регламенту Конкурса эти ретролегенды должны быть выпущены до 1973 года включительно. Особое внимание будет уделено дресс-коду владельцев автомобилей.

"Подобные мероприятия в наше время редкость. Музей техники верно хранит историю, и мне всегда хочется передать людям частицу того времени. В день ралли мы запускаем пламенные моторы, вселяем в них жизнь, видим их в действии, мы действительно оживляем историю! И наша гонка – тому подтверждение", – делится основатель музея Вадим Задорожный.

После традиционного проезда под стартовой аркой, экипажи отправятся по маршруту протяженностью около 150 км, составной часть которого станет импровизированный парад на территории музея-заповедника "Архангельское". Основная часть ралли будет проходить по живописному Подмосковью. Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в Музее.

Весь день гостей и участников ралли ждут: музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, увлекательные экскурсии по Музею, активности от партнеров, аттракционы и мастер-классы для детей.

Когда: 26 августа 2023 года

Место проведения: Музей техники Вадима Задорожного, Ильинское шоссе, стр. 9

Сбор гостей, регистрация участников на старте: с 10:00

Старт первого экипажа: с 13:01

Финиш первого экипажа: с 17:00