Кресло руководителя: синергия имиджа и комфорта

Кресло руководителя должно отличаться от кресла для персонала

Понятие статуса довольно субъективное, оно формируется из комплекса нюансов и мелочей, порой неуловимых и едва заметных. Но есть в данном контексте и важные "акцентные" вещи. Например, кресло, в котором сидит руководитель фирмы, деловой партнер, инвестор или важный клиент.



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Чем кресло для руководителя отличается от кресел для персонала

Во многих ключевых ситуациях руководитель представляет собой всю фирму, и от того, какие предметы его окружают, зачастую зависит исход переговоров и встреч.

Это не значит, что начальник небольшой компании обязательно должен сидеть в роскошном кресле за полмиллиона рублей, но все же мебель в его кабинете должна отличаться по статусу.

Отличаться кресло для руководителя будет внешне – размерами, материалами, качеством отделки – это то, что увидит посетитель кабинета.

Но будут и скрытые отличия, которые по достоинству оценит только пользователь – уровень эргономичности, включая удобные валики и подлокотники, расширенный функционал и точность индивидуальной настройки мебели "по себя".

Учитывая формат работы руководителей, которые могут проводить за своим столом до 8-10 часов в сутки, кресла проектируются таким образом, чтобы снижать нагрузку на шею, поясницу и мышцы спины, повышая продуктивность труда.

Советы по выбору кресла руководителя

Как мы уже говорили выше, правильно оцените бюджет для покупки и выбирайте кресло с учетом специализации и масштаба фирмы.

В качестве материалов обивки обычно используется или натуральная кожа (она дороже), или искусственный аналог кожи. Реже встречаются тканевые варианты или пластиковые перфорированные кресла. Также в отделке могут использоваться вставки из металла и дерева, реже – пластика.

Цвет кресла может или сочетаться с интерьером кабинета (в этом случае речь идет, как правило о классических тонах – черный, коричневый, бежевый, белый), или контрастировать с ним (кресла с красной, желтой, зеленой обивкой). Рекомендуем посоветоваться с хорошим дизайнером интерьеров перед выбором цветовых решений.

Функционал мебели подбирается с учетом личных пожеланий – это может быть механизм качания, дополнительные валики в районе поясницы и шеи, специальные элементы поддержки бедер и ног в расслабленном состоянии и так далее.