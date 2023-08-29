Кресло руководителя: синергия имиджа и комфорта

Кресло руководителя: синергия имиджа и комфорта
Фото: Gennadii Khameliyanin / Russian Look
Кресло руководителя должно отличаться от кресла для персонала

Понятие статуса довольно субъективное, оно формируется из комплекса нюансов и мелочей, порой неуловимых и едва заметных. Но есть в данном контексте и важные "акцентные" вещи. Например, кресло, в котором сидит руководитель фирмы, деловой партнер, инвестор или важный клиент.   

Если вы ищете мебель для офиса, рекомендуем посмотреть кресла и стулья Бюрократ. Мебель выпускается одноименной компанией и собирается на одном из крупнейших предприятий полного цикла в России.

Чем кресло для руководителя отличается от кресел для персонала

Во многих ключевых ситуациях руководитель представляет собой всю фирму, и от того, какие предметы его окружают, зачастую зависит исход переговоров и встреч.

Это не значит, что начальник небольшой компании обязательно должен сидеть в роскошном кресле за полмиллиона рублей, но все же мебель в его кабинете должна отличаться по статусу.

Отличаться кресло для руководителя будет внешне – размерами, материалами, качеством отделки – это то, что увидит посетитель кабинета.  

Но будут и скрытые отличия, которые по достоинству оценит только пользователь – уровень эргономичности, включая удобные валики и подлокотники, расширенный функционал и точность индивидуальной настройки мебели "по себя".

Учитывая формат работы руководителей, которые могут проводить за своим столом до 8-10 часов в сутки, кресла проектируются таким образом, чтобы снижать нагрузку на шею, поясницу и мышцы спины, повышая продуктивность труда.

Советы по выбору кресла руководителя

Как мы уже говорили выше, правильно оцените бюджет для покупки и выбирайте кресло с учетом специализации и масштаба фирмы.

В качестве материалов обивки обычно используется или натуральная кожа (она дороже), или искусственный аналог кожи. Реже встречаются тканевые варианты или пластиковые перфорированные кресла. Также в отделке могут использоваться вставки из металла и дерева, реже – пластика.

Цвет кресла может или сочетаться с интерьером кабинета (в этом случае речь идет, как правило о классических тонах – черный, коричневый, бежевый, белый), или контрастировать с ним (кресла с красной, желтой, зеленой обивкой). Рекомендуем посоветоваться с хорошим дизайнером интерьеров перед выбором цветовых решений. 

Функционал мебели подбирается с учетом личных пожеланий – это может быть механизм качания, дополнительные валики в районе поясницы и шеи, специальные элементы поддержки бедер и ног в расслабленном состоянии и так далее. 

новости партнеров

Дроны-разведчики США ринулись к российским границам

Крылатых шпионов засекли сразу

"Будто облевали с ног до головы": эксперименты Богомолова довели до тошноты Борзову

Форменное безобразие на сцене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей