У телефона есть обычная и улучшенная версии

На рынке смартфонов появился новый флагман, который уже успел привлечь к себе внимание массовой аудитории. Причина банальна – при всем своем функционале Infinix Note 30 Pro точно не входит в ценовую категорию девайсов первой величины. Более того, за свой ценник он едва ли не единственный располагает такими преимуществами, которые делают его желанной покупкой для любителей "не яблочных" смартфонов.



Сильные стороны модели

Рассмотрим несколько преимуществ гаджета. Получить подробную информацию о характеристиках вы можете на сайте OZON.

· Мощный процессор Helio G99, а также большой объем оперативной памяти

· AMOLED дисплей с приятной частотой обновления 120 Гц

· Камера с разрешением более 100 мегапикселей

· Беспроводная зарядка (проводная тоже есть, она быстрее)

· Стеклянный корпус

Среди прочих опций стоит отметить чип для бесконтактной оплаты российскими картами, а также довольно мощные стереодинамики ведущей марки JBL.

Что касается внешнего вида, то это субъективный фактор – у новой версии смартфона появился новый блок камер, в виде плитки, а не шайбы. Матовое стекло на задней панели – тоже интересное решение.

То есть, это отличный универсальный смартфон для ежедневного использования, который стоит гораздо дешевле своих аналогов от других производителей и предлагает опции, доступные в более дорогих смартфонах.

Стоит ли переплачивать за VIP версию

За улучшенную версию смартфона Infinix Note 30 Vip необходимо доплатить около 50% стоимости по сравнению с базовой версией. За эти деньги производитель предлагает несколько бонусов.

У Vip-версии более мощный процессор. Однако стоит заранее определить, нужна ли вам дополнительная мощность – базовый набор приложений отлично работает и с версией процессора Pro версии.

Любителям игр производитель предложил возможность играть с частотой обновления кадров 120 FPS. Чтобы не разряжать батарею емкостью 5000 мАч, можно "питать" смартфон напрямую от розетки, в обход аккумулятора.

Также у флагманской версии беспроводная зарядка идет в комплекте и заряжает смартфон быстрее (80% батареи зарядится за полчаса). Напомним, что у Pro версии беспроводная зарядка в комплекте не идет, и ее нужно докупать отдельно.

Важное улучшение касается и записи видео, которое доступно в 4К. Остальные нововведения не так критичны – чуть меньший вес, более плоский блок камер, другое расположение сканера отпечатка пальцев.