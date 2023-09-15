Актуальные тенденции в коллекциях Mainzu

Компания Mainzu, специализирующаяся на производстве керамической продукции, следит за трендами современного дизайна интерьеров. Изучая спрос на мировом рынке, специалисты компании разрабатывают решения в области декорирования внутренних и наружных пространств.



На фабрике, расположенной в Вильярреале, муниципалитета Испании, выпускаются серии покрытий в широком ассортименте оттенков и графики, с глянцевой и матовой поверхностью.

Несмотря на то, что предприятие специализируется на изготовлении изделий малого формата, фирменный каталог содержит красочные панно с параметрами 120х120 см из коллекции MURALES OPTYM.

Состоящие из миниатюрных (20х20 см) элементов в количестве 36 штук они подходят для декора пола в домашних и общественных интерьерах. Флористические мотивы с художественной прорисовкой выполняют функцию заглавной декорации, становясь центральным объектом внимания. Крупный рисунок из цветов и листьев со стены плавно перетекает в напольное покрытие, образуя целостность композиции. Подобный прием ценится профессиональными дизайнерами, поскольку позволяет визуально объединить все составляющие и создать притягательную среду.

Среди актуальных тенденций времени – применение рельефов, которые добавляют выразительности и делают оформление более живым и динамичным. Модельный ряд испанского производителя включает изделия со структурированной поверхностью. Например, это керамика WYNN размера 15х30 см, предлагающая декоративные возможности в рамках профессиональных и любительских проектов.

Рельефная плитка шести оттенков органично впишется в концепцию разных стилей. Это классические, винтажные или ультрасовременные интерьеры, открытые для реализации смелых идей. Помимо того, что можно менять направление укладки с привычной горизонтальной на вертикальную, при смешении двух или трех оттенков достигается эффект оригинальности. К тому же, модели серии комбинируются с другими образцами бренда, в том числе и с вышеупомянутыми крупноформатными панно.

Искусственно состаренные поверхности и использование рисунков типа "рыбья чешуя" также набирают обороты в оформлении внутренних пространств. Два приема производитель объединил в одну коллекцию настенной плитки BELLAGIO.

Керамика 10х30 см подверглась влиянию времени и от этого выглядит модно. Изысканности добавляют белый, синий, карамельный, оранжевый и изумрудный оттенки, перекликающиеся по гамме с декорами, состоящими из миниатюрных элементов. По мнению дизайнеров бренда, в интерьере ванной или кухни, прихожей или гостиной эстетика ретро заиграет новыми красками, привнесет особую теплоту и комфортные ощущения.

Mainzu совершенствует свои технологии, внедряя новые методы производства, с целью удовлетворить широкую аудиторию. Одним из приоритетных направлений предприятия является производство имитаций других материалов, которые с каждым годом набирают обороты в сфере декорирования внутренних и наружных пространств. В ассортименте фабрики встречаются копии камня и мрамора, реализованные в виде устойчивых к влаге и агрессивным воздействиям плитке и керамограните.