Все больше инвесторов проявляют интерес к регистрации компаний в ОАЭ. Арабские Эмираты привлекают предпринимателей из разных стран благодаря бизнес-дружественной политике, высокому уровню инфраструктуры и разнообразным возможностям для развития. В статье вкратце речь идет о том, как открыть компанию в ОАЭ.



Особенности бизнес-среды в ОАЭ

Арабские Эмираты предлагают ряд преимуществ, которые делают эту страну привлекательной для предпринимателей и инвесторов:

· Удобное местоположение между Европой, Азией и Африкой.

· Низкие налоговые ставки и во определенных случаях полное освобождение от налогов.

· Простая процедура регистрации бизнеса в ОАЭ. Существует несколько типов компаний, которые можно зарегистрировать, включая локальную, оффшорную или компанию во фри-зоне.

· Развитую инфраструктуру и доступ к крупным рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии.

· Политическую стабильность.

Все эти факторы делают ОАЭ привлекательным местом для запуска инвестиционного проекта. Однако, перед тем, как приступить к бизнес-деятельности, следует обратиться к профессиональным консультантам и ознакомиться с местными законодательными требованиями.

Выбор ОПФ для открытия компании в ОАЭ

Зарегистрировать компанию в ОАЭ можно в разных локациях: материк или компания во фри-зоне, или оффшорная компания. Что касается правовых форм, то на материке наиболее популярным вариантом среди нерезидентов является регистрация LLC.

Если же говорить о регистрации компании в свободной зоне ОАЭ, которые предлагают безналоговую среду для предпринимательской деятельности, 100% иностранную собственность и импортно-экспортные привилегии, то инвесторы могут выбрать между FZE (free zone establishment) или FZC (free zone company), или же создать филиал.

Процесс регистрации компании в ОАЭ

Регистрация компании в ОАЭ включает несколько важных шагов:

1. Определить юридическую структуру компании.

2. Подготовить необходимые документы, такие как Устав, документы, идентифицирующие учредителей/директоров, бизнес-план и т.д.

3. Зарегистрировать компанию в специализированном органе, таком как Департамент экономического развития (DED).

4. Открыть банковский счет в ОАЭ.

5. Получить лицензии, связанные с вашей отраслью.

Обратитесь к специализированным фирмам, которые имеют опыт сопровождения в регистрации компаний в Дубае. Они смогут предоставить вам более подробную информацию о процессе и помочь на каждом этапе.

Заключение

ОАЭ являются привлекательным местом для развития бизнеса по нескольким причинам. Во-первых, страна имеет высокий уровень экономической стабильности. Во-вторых, здесь предоставляется широкий спектр налоговых льгот и инвестиционных возможностей. В-третьих, наличие сильной инфраструктуры и географическое положение позволяют эффективно вести торговлю с разными странами.

Специалисты досконально разбираются во всех тонкостях законодательства этой юрисдикции, и помогут инвесторам найти лучшее решение, чтобы открыть международную компанию в Дубае.