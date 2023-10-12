Уход Binance из России

Уход Binance из России
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press
Какие криптобиржи продолжают работают для россиян без ограничений

В сентябре 2023 года случилось значимое событие – крупнейшая в мире криптобиржа Binance заявила о прекращении работы в России. Это вызвало много вопросов и неопределенности среди российских инвесторов. И хотя до полной реализации решения есть еще несколько месяцев, многие уже сейчас ищут альтернативные платформы для торговли.

В этой статье эксперты Profinvestment рассмотрели несколько примеров криптобирж для россиян, которые позволят и дальше иметь доступ к мировому крипторынку.

Альтернативные биржи для РФ в 2023 году

В число альтернатив Binance по востребованности среди россиян входят:

  • Bybit. Криптобиржа, которая активно продвигается на российском рынке и предлагает массу удобных возможностей для заработка – от торговли фьючерсами до пассивного дохода с лендинга с повышенными процентными ставками.

  • OKX. Биржа криптовалют, где можно одинаково удобно и эффективно работать и с традиционными централизованными инструментами, и с web3, открывая путь в мир DeFi.

  • MEXC. Криптовалютная биржа для глобального рынка, предлагающая комфортный обмен, стейкинг, участие в турнирах и другие услуги. 

  • BingX. Удобная мобильная и браузерная платформа для криптовалют, предлагающая возможности для быстрой и безопасной торговли, а также копитрейдинга.

  • KuCoin. Одна из ведущих мировых криптобирж с удобным интерфейсом и низкими комиссиями.

Кроме того, российскую долю бизнеса Binance продала компании CommEX. Одноименная биржа тоже уже работает, а в течение года озвучены планы по переносу аккаунтов пользователей с Binance на CommEX. Так что это тоже вариант для перехода, хотя большое число пользователей ожидаемо отдает предпочтение старым и проверенным площадкам, перечисленным выше.

Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар

Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей