Уход Binance из России

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В сентябре 2023 года случилось значимое событие – крупнейшая в мире криптобиржа Binance заявила о прекращении работы в России. Это вызвало много вопросов и неопределенности среди российских инвесторов. И хотя до полной реализации решения есть еще несколько месяцев, многие уже сейчас ищут альтернативные платформы для торговли.
В этой статье эксперты Profinvestment рассмотрели несколько примеров криптобирж для россиян, которые позволят и дальше иметь доступ к мировому крипторынку.
Альтернативные биржи для РФ в 2023 году
В число альтернатив Binance по востребованности среди россиян входят:
Bybit. Криптобиржа, которая активно продвигается на российском рынке и предлагает массу удобных возможностей для заработка – от торговли фьючерсами до пассивного дохода с лендинга с повышенными процентными ставками.
OKX. Биржа криптовалют, где можно одинаково удобно и эффективно работать и с традиционными централизованными инструментами, и с web3, открывая путь в мир DeFi.
MEXC. Криптовалютная биржа для глобального рынка, предлагающая комфортный обмен, стейкинг, участие в турнирах и другие услуги.
BingX. Удобная мобильная и браузерная платформа для криптовалют, предлагающая возможности для быстрой и безопасной торговли, а также копитрейдинга.
KuCoin. Одна из ведущих мировых криптобирж с удобным интерфейсом и низкими комиссиями.
Кроме того, российскую долю бизнеса Binance продала компании CommEX. Одноименная биржа тоже уже работает, а в течение года озвучены планы по переносу аккаунтов пользователей с Binance на CommEX. Так что это тоже вариант для перехода, хотя большое число пользователей ожидаемо отдает предпочтение старым и проверенным площадкам, перечисленным выше.
Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе