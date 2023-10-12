Гидроизоляция фундамента: базовая информация

Разбираемся, как правильно выбрать гидроизоляцию

Фундамент – основа здания, обеспечивающая долговечность и прочность постройки. Очевидно, что такую важную часть необходимо защищать от любых негативных воздействий. Главным "врагом" в этом случае является вода, как в виде грунтовых и дождевых вод, так и в виде проникшей в структуру и замерзшей влаги.



Результатом воздействия влаги на фундамент становится не только сырость и плесень в доме, порча напольных покрытий и стен, но снижение прочности или даже разрушение конструкции основания. Гидроизоляция, если она сделана профессионально, защищает от подобных негативных последствий.

Виды гидроизоляции

Материалы, которые защищают фундамент от влаги, могут быть рулонными, мембранными, обмазочными, штукатурными, проникающими. По способу монтажа изоляция может быть открытой или закрытой, вертикальной или горизонтальной.

В зависимости от выбранного материала, гидроизоляция либо наклеивается на основание, либо наносится в виде жидких или полужидких растворов. У каждого подхода есть свои преимущества.

Например, рулонная или мембранная изоляция защищает не только от влаги, но и температурных перепадов и отличается долгим сроком службы, но требует особого профессионализма при монтаже. Обмазочная изоляция проникает в пористую структуру бетона, надежно защищает от влаги, но не выдерживает слишком низких (становится хрупкой) или высоких температур (может загореться). Штукатурные варианты устойчивы к перепадам температур, но не столь долговечны и трескаются при усадке здания.

Как выбрать гидроизоляцию

– учитываются климатические особенности региона, где построено здание, диапазон годовых температур, тип почвы и тип вод, от которых требуется приоритетная защита

– учитывается тип фундамента (ленточный, столбчатый и так далее) и здания, его архитектурные особенности

– учитывается бюджет, так как разброс цен на разные виды гидроизоляции довольно большой

Правильные материалы

Чтобы обеспечить долговечную и эффективную защиту, выбор правильных материалов, в зависимости от типа изоляции и типа фундамента, становится первостепенной задачей.

На российском рынке есть несколько брендов, которые специализируются на поставках профильной продукции. Известный материал – гидроизоляция фундамента Технониколь. Ознакомиться с ассортиментом продукции бренда, включая мастики, плантеры и подземную гидроизоляцию вы можете на сайте официального дилера производителя – компании "ТН Система". Также магазины поставщика есть в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.